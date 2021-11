Wirsing und Tomaten : Harmonische Partnerschaft

Ein Wirsing macht nicht viel her? Mit Tomaten wird das anders. Zum Beispiel in einer italienisch-deutschen Kohllasagne. Ein Rezept für kalte Tage.

Es war in einem Urlaub in den Alpen, im Winter, im Schnee. Die Strecken steil, der Himmel blau, die Berge weiß. Das Essen auf den Hütten deftig und im Gasthaus auch. Wer im Urlaub nicht kochen will, muss fühlen: wie erdenschwer alles ist, wie regionensatt und heimattreu. Abends vor dem Kamin, Spinatknödel im Bauch und das Tablet auf den Knien, beim müßigen Surfen im Netz auf einer Rezepte-Seite hängengeblieben. Und eines entdeckt, das verlockend klang. Weil es leicht zu sein versprach, weil es einen Bogen zu schlagen versprach von Saisonalität zum lässigen Ignorierenkönnen derselben. Es klang köstlich, und als ein paar Tage später zu Hause die Wirsinglasagne mit Tomaten aus dem Ofen kam, als der erste Schnitt in eine knusprige, mit einer dünnen Schicht Käse bedeckte Hülle einen zarten Duft freisetzte und die ersten Bissen Erinnerungen an Tage im Süden, stand fest: Das kommt ins Repertoire.

Jacqueline Vogt Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Wenn es so etwas wie ein perfektes Gericht mit Wirsing gibt, eines in der Das-kann-eigentlich-jeder-zubereiten-Gewichtsklasse, dann ist diese Variante einer Gemüselasagne ziemlich nahe dran, eines zu sein. Das Schöne an dem Rezept: Man kann es schlicht halten oder aufwendiger gestalten bei der Zubereitung der Tomatensauce und ihr mehr oder weniger Zeit geben, man kann fertige Gemüsebrühe nehmen oder eine selbst zubereitete (Schnellversion: Suppengrün auskochen). Das Ergebnis wird in beiden Fällen gut sein, im einen aber noch sehr viel besser als im anderen.