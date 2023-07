Kein Thema faszinierte in den vergangenen Tagen mehr als die Löwin, die sich im Süden Berlins herumtrieb. Die „Bild“-Zeitung war sich zwischendurch beinahe hundertprozentig sicher, dass der arabische Remmo-Clan das gefährliche Tier ausgesetzt hatte, sogar die „New York Times“ berichtete über die Brandenburger Löwenjagd, der Bürgermeister von Kleinmachnow war als Interviewpartner plötzlich gefragter als Robert Habeck, Wolfgang Kubicki und Fürstin Gloria von Thurn und Taxis zusammen. Dann stellte sich heraus: Das entlang der Berliner Stadtgrenze umherziehende Tier ist gar keine Löwin, sondern ein Wildschwein.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Im Süden Hessens, im Dorf Urberach, in der Nähe von Langen und Rödermark, war tatsächlich einmal tagelang eine wilde Raubkatze in den Wäldern unterwegs: ein Jaguar.

Gut, die Sache ist schon ein bisschen her, sogar mehr als 50 Jahre, doch in den sozialen Netzwerken erinnern sich heute wieder einige daran, wie sie damals aufgefordert wurden, bloß nicht das Haus zu verlassen, und wie sie vor dem umherziehenden Raubtier schlotterten.

Ein Hallodri mit krimineller Energie

Ausgebrochen war der Gepard aus einer Tierhandlung. Der Mann, der sie betrieb, war ein ziemlicher Hallodri mit krimineller Energie. Nicht nur der Jaguar war dem gelernten Metzger und Tierhändler Walter Sessen damals – aus einer Transportkiste – ausgebüxt. Berichtet wird auch von einer entlaufenen Boa, deren Leben in einem Mähdrescher tragisch endete. Aber auch Seelöwen und Baby-Paviane nahmen aus Sessens Zoo Reißaus, ein Emu auf der Flucht wurde so lange gejagt, bis er tot umfiel.

Zehn Jahre lang trieb der zwielichtige Tierhändler in der südhessischen Provinz sein Unwesen, mehrmals stand er wegen Tierquälerei vor Gericht, erst 1977 gelang dem Darmstädter Regierungspräsidium die Auflösung der umstrittenen Tierhandlung. Sessen zog beleidigt weiter nach Bayern. Dort wurde er 1990 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt: Der Händler hatte unerlaubt zwei geschützte Gorillas aus Westafrika an einen Zoo in Mexiko verkauft. Danach verliert sich seine Spur.

Was jetzt tagelang der halben Republik den Atem raubte, waren also Peanuts im Vergleich zu dem, was damals in Urberach los war. Das ist übrigens nicht überraschend, wir wussten es schon lange: Dass Hessen deutlich wilder, gefährlicher und verwegener ist als unsere Party-Hauptstadt Berlin, daran haben wir nie gezweifelt.

Mehr zum Thema 1/

Mal gucken, welches Tier als nächstes das Sommerloch stopfen wird. Werden sich die Wildschweine im Frankfurter Stadtwald mit Tigerstreifen tarnen? Wird einen Rentner seine heimlich gehaltene Python abhandenkommen? Reißen die Giraffen aus dem Kronberger Opelzoo aus und verbünden sich mit den Frankfurter Erdmännchen? Keine Sorge: Wir halten Sie auf dem Laufenden.