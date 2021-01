Aktualisiert am

Pro-Kopf-Quote doppelt so hoch

Pro-Kopf-Quote doppelt so hoch :

Pro-Kopf-Quote doppelt so hoch : Wieso nicht nur Schleswig-Holstein Hessen beim Impfen abhängt

Binnen weniger Tage ist Hessen bei der Impfquote ans Ende der Länderrangliste gerutscht. Ganz vorne liegen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Was machen sie anders als Hessen?

Stichhaltig: Ein geschulter Helfer impft eine Frau in der Frankfurter Festhalle Bild: Wonge Bergmann

Hessen vorn – das Motto aus der Zeit von Ministerpräsident Georg-August Zinn hat auch zu Beginn der laufenden Corona-Impfkampagne gegolten. Kaum ein Bundesland wies nach dem Impfbeginn am 27. Dezember des vergangenen Jahres über Tage eine höhere Impfquote auf. Doch mittlerweile verfestigt sich eine Tendenz: Fast alle Bundesländer haben Hessen überholt. Das gilt vor allem für das schlecht aus den Startlöchern gekommene Rheinland-Pfalz, aber auch für Thüringen.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Ins Auge sticht aber besonders die Führungsrolle von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Dort haben mittlerweile jeweils in Relation zur Einwohnerzahl mindestens doppelt so viele Personen eine vorbeugende Spritze gegen das Coronavirus bekommen als in Hessen.