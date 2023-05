Rund 200 Demonstranten haben sich am Freitagabend vor dem Hessischen Staatstheater in Wiesbaden versammelt, um gegen den Aufritt der russischen Sopranistin Anna Netrebko zu protestieren. Unter ihnen war auch Vadym Kostiuk, Generalkonsul der Ukraine in Frankfurt.

Die Europa-Union hatte zu der Kundgebung aufgerufen. Gehofft hatten die Veranstalter aber auf deutlich mehr, nämlich 1000 Teilnehmer. Ein Großteil der Protestierer waren Ukrainer, viele von ihnen hatten sich Nationalflaggen umgehängt. Sie sangen die ukrainische Nationalhymne, die von Musikern des Hessischen Staatsorchesters auf dem Platz vor dem Theater gespielt wurde. Immer wieder ertönten „No Netrebko“-Sprechchöre. Auf Anweisung der Polizei mussten die Demonstranten den Eingang zum Theater freimachen.

Ihnen gegenüber standen die Operngäste, teils mit Sekt- und Champagnergläsern in der Hand, und beobachteten den Protest gegen die russische Sopranistin, die bei den Maifestspielen in der konzertanten Aufführung der Oper „Nabucco“ von Giuseppe Verdi singt. Die Veranstaltungen mit ihr waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft ge­wesen. In den sozialen Medien hatten sich Gerüchte verbreitet, dass Störer in die Aufführung geschleust werden sollten. Staatstheater-Intendant Uwe Eric Laufenberg lieferte sich vor der Aufführung mit einigen Protestanten heftige Wortgefechte.