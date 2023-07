58 Jahre, sein ganzes Leben, hat Roland Arnoldy im Ahrtal verbracht, 25 Jahre davon in diesem Haus in Dernau. Er weiß, wie es ist, an und mit einem Fluss zu leben. Und dass Hochwasser dazugehört. „Normalerweise“, sagt er, „kommt das Wasser nicht über den Bahndamm.“ Doch was war schon normal in dieser Flutnacht? Das Wasser kam nicht nur über den Bahndamm. Es flutete das Erdgeschoss, stieg innerhalb von zehn Minuten immer weiter bis in den ersten Stock. Eine Linie in 5,50 Meter Höhe an der Fassade erinnert noch heute daran. Arnoldys Tochter, die dort ihre Wohnung hatte, rettete sich vor der Flut ins Dachgeschoss und sorgte sich um ihren Mann, der als Rettungssanitäter draußen war und helfen wollte, sich dann aber selbst vor den Wassermassen in Sicherheit bringen musste.



Roland Arnoldy und seine Frau Andrea wussten in der Nacht nichts über das Schicksal ihrer Tochter und ihres Schwiegersohns. Handyempfang gab es nicht mehr. Das Ehepaar Arnoldy kämpfte im eigenen Wohnhaus in Altenburg, ein paar Kilometer flussaufwärts, selbst ums Überleben, harrte auf dem Dachboden aus. Dort hörten sie das Wasser gegen die oberste Decke des Hauses klatschen. Wäre es weiter gestiegen, hätten sie weiter aufs Dach flüchten müssen. Das wäre für die gehbehinderte Andrea Arnoldy ein schwieriges Unterfangen geworden. Doch die Flucht durch die Dachluke war nicht nötig, und am nächsten Vormittag wurden die beiden wohlbehalten mit dem Hubschrauber gerettet. „Das war die glücklichste Nacht meines Lebens“, sagt Roland Arnoldy über die Stunden, in denen er alles verlor – außer dem Leben und der Liebe.