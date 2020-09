Nun mehr als 15.000 Genesene : Vorerst wieder genügend Laborbedarf für Corona-Tests in Hessen

Ist das nur die typische Montags-Delle und einem Meldeverzug geschuldet? Die Antwort könnte der Dienstag bringen. Gleichwohl: Nach insgesamt mehr als 200 neuen Covid-19-Fällen am Wochenende haben die hessischen Gesundheitsämter über Nacht zum Montag lediglich 69 bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Dies geht aus den Daten des Robert-Koch-Instituts hervor. Die 69 Infizierten entsprechen 7,4 Prozent der für ganz Deutschland verzeichneten Fälle. Das ist etwas weniger, als der Bevölkerungsanteil von Hessen erwarten ließe; dieser liegt bei acht Prozent. Einem Mangel an Reagenzien für Test-Kits ist dies jedenfalls nicht geschuldet. Laut Kassenärzte-Vereinigung ist ein zwischenzeitlich beklagter Mangel behoben. Jedenfalls vorerst.

Ebenfalls erfreulich: Über Nacht ist offiziell in Hessen kein weiteres Corona-Opfer hinzugekommen. Seit Beginn der Pandemie sind im März nach Angaben des für die Seuchenbekämpfung zuständigen Robert-Koch-Instituts (RKI) 539 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. Die Stagnation ist nach Angaben der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek auch und gerade auf den Umstand zurückzuführen, dass derzeit vor allem jüngere Menschen infiziert sind. Jüngere sind zumeist widerstandsfähiger als Ältere, weshalb es zu weniger schweren Verläufen der Infektion komme. Die WHO warnt derweil vor einem möglichen Anstieg der Todeszahlen in Europa im Herbst.

12.300 Intensivbetten als Notfallreserve

Zuletzt lagen in ganz Deutschland 236 Corona-Patienten auf Intensivstationen. Dies lässt sich der Internetseite der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin entnehmen und gilt für Stand Sonntag. Gut die Hälfte davon sei invasiv beatmet worden, also nicht nur mit Sauerstoffmaske. Fast 12.300 Betten für intensivmedizinische Therapie sind demnach derzeit als Sieben-Tage-Notfallreserve vorhanden. Laut Sozialministerium behandelten die hessischen Kliniken zuletzt 38 Infizierte intensivmedizinisch; alles in allem liegen demnach 253 Covid-Patienten in heimischen Krankenhäusern. Im Uniklinikum von Frankfurt ist sie „niedrig“, wie ein Sprecher der F.A.Z. sagte, dem Vernehmen nach einstellig. Gleiches galt auch im Uniklinikum Gießen und Marburg.

Der Stagnation bei den Todesfällen steht ein stetiger Anstieg bei den Genesenen gegenüber. 15.100 Infizierte in Hessen gelten mittlerweile als genesen. Rechnerisch kommen nun erstmals seit Anschwellen der Pandemie mehr als 28 Genesene auf einen Todesfall.

Die vergleichsweise hohen Zahlen neuer Fälle in den vergangenen Wochen liegt nach den Worten von Virologin Ciesek auch an vermehrten Tests im Vergleich zum Frühsommer. Zwischenzeitlich haben die Kassenärzte aber über einen Test-Engpass geklagt. Der Mangel an Reagenzien für Corona-Tests in Hessen ist vorerst beseitigt. „Nachdem die meisten Reiserückkehrer nun fast komplett durch sind, hat sich die Lage insgesamt entspannt, die Labore arbeiten wieder im Plan“, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung am Montag laut dpa. Anfang September hatte es in Mittelhessen Engpässen bei jenen Stoffen gegeben, die das Coronavirus nachweisen sollen. Verantwortlich dafür sei die von Aktionismus und Kurswechseln geprägte Teststrategie der Bundesregierung bei Reiserückkehrern.