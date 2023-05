FAZ Plus Artikel: Rüsselsheimer Großsporthalle : Wo einst Talente gefunden wurden

Einst waren in der Walter-Köbel-Halle in Rüsselsheim Bands wie The Police und Motörhead zu hören. Internationale Sportler traten im Judo, Volleyball und Turnen an. Längst ist es ruhig geworden um die in die Jahre gekommene Perle.