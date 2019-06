Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel Lernen mit Youtube : Zuckersüße Wissenschaft

Wenn Mai Thi Nguyen-Kim die Reaktionsgleichung von Glukose und Sauerstoff aufstellt, schaltet garantiert niemand ab. Im doppelten Sinn: Erstens erklärt sie so lebendig und klar, dass es gelingt, die aufkeimenden Erinnerungen an Chemielehrer-Traumata wegzuschieben und sich wirklich mit dem Thema Stoffwechsel zu beschäftigen. Zweitens: Sie zeigt ihre Liebe für die Chemie mit Hilfe eines Videos, arbeitet mit schnellen Schnitten und Einspielern. Dabei bezieht die junge Frau, die in Darmstadt lebt, sich stets auf anerkannte Forschung. Sie ist promovierte Chemikerin.

Nguyen-Kim ist sehr erfolgreich mit ihrem Youtube-Kanal „maiLab“. Er gehört zum Jugendangebot der öffentlich-rechtlichen Sender, das unter dem Namen Funk firmiert. „maiLab“ hat knapp 400.000 Abonnenten und wächst täglich; die Videos über Minerale, Labormäuse und Mikrowellen wurden schon mehr als 25 Millionen Mal aufgerufen.