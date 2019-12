Tarifportale : Wie untreue Stromkunden sparen

Der nächste Sprung steht schon bevor. Bis zum 20. November hatten die Grundversorger Zeit, ihre Kunden über Preiserhöhungen zum 1. Januar zu informieren. So verlangt es der Gesetzgeber. Nach der Analyse des Preisvergleichsportals Verivox bitten mehr als die Hälfte der 53Grundversorger in Hessen Verbraucher vom nächsten Jahr an stärker zur Kasse. Auch der Frankfurter Versorger Mainova ist dabei. Wie berichtet, müssen Kunden im Großraum Frankfurt vom nächsten Jahr an 4,2 Prozent mehr zahlen.

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Der 1. Januar ist ein beliebter Stichtag, weil zu dem Termin mit schöner Regelmäßigkeit die Abgaben und Umlagen steigen, etwa für die Nutzung der Netze, durch die der Strom fließt, und für den Ausbau der Produktion von Ökostrom (EEG-Umlage). Doch auch in den Monaten danach ziehen viele Versorger nach Erfahrung von Verivox die Tarifschraube an.