Aktualisiert am

Transstudenten an Goethe-Uni : Ein neuer Name ist erst der Anfang

An der Goethe-Universität können Transstudenten nun leichter ihre persönlichen Daten ändern lassen. Nora und ihre Mitstreiter haben lange für diese Möglichkeit gekämpft. Zufrieden sind sie noch nicht.

Nora ist 25 Jahre alt. Vor acht Jahren ist sie von einer Kleinstadt in der Nähe von Erfurt nach Frankfurt gezogen, um an der Goethe-Universität Psychologie zu studieren. Damit begann für Nora, die eigentlich anders heißt, auch eine Phase der Selbstentdeckung – und ein Prozess, der in der psychologischen Fachsprache Transition genannt wird. Denn Nora wurde mit der Geburt ein Geschlecht zugeschrieben, mit dem sie sich selbst nicht identifiziert hat – sie ist eine Transfrau. Einer der ersten Schritte der Transition bestand für sie darin, einen neuen Namen zu wählen. Ein weiterer wichtiger Schritt war die Änderung des eingetragenen Geschlechts. Mittlerweile fühlt sie sich wohl, wie sie sagt, denn sie werde auch von ihren Mitmenschen als Frau gesehen und akzeptiert.

Selbstbewusst sitzt Nora mit übergeschlagenen Beinen im Gemeinschaftszimmer der „Rosa*Liste“, einer politischen Hochschulgruppe, die sich besonders für die Interessen der queeren Community einsetzt. An der Wand hängen Plakate aus den Achtzigerjahren. Auf ihnen werden mehr Rechte für Schwule an Universitäten gefordert, und es wird vor Aids gewarnt.