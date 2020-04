Wäschereien in Corona-Zeiten : Die Jogginghose als Existenzbedrohung

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Auch in der „Kleiderkur“ im Frankfurter Nordend ist es ruhiger geworden. „Die Kundschaft kommt nur sehr wenig, und es ist längst nicht das, was es früher war“, bestätigt Inhaberin Gordana Mikulic-Marsanic. Trotzdem sei sie froh, dass überhaupt jemand komme. Einen Teil der Belegschaft habe sie in Kurzarbeit geschickt, jetzt wolle sie erst einmal den Mai abwarten.

Keine Einnahmen von Hotels der Messe

Die Reinigung zu schließen kommt für sie nicht in Frage: „Wir müssen einfach weiterarbeiten, das Geschäft soll ja auch weiterhin bestehen. Deswegen versuchen wir, das Beste aus dieser Situation zu machen.“

Doch es sind nicht nur die kleinen Textilreinigungen, denen die Ausgangsbeschränkungen zu schaffen machen. „Wir leben absolut von der Substanz“, sagt der Geschäftsführer der Röver Textilreinigung, Günter Degenhart. Das Unternehmen gehört mit 18 Filialen zu den größeren Betrieben für Privatkunden in der Region. Momentan wird bis auf die Filiale im Hessencenter überall gearbeitet, wenn auch mit stark eingeschränkten Öffnungszeiten. 80 bis 95 Prozent seiner Umsätze generiert das Unternehmen mit dem Endkundengeschäft, je nach Standort kommen noch Hotels sowie die Frankfurter Messe dazu. „Diese Einnahmen liegen momentan vollständig brach.“

Neue Angebote in Zeiten der Krise

Um ihre Auftragseinbrüche zu kompensieren, entwickeln viele Unternehmen neue Angebote. Beispielsweise sollen statt Sportkleidung für die Eintracht bei der MyClean Textilpflege in Heusenstamm in den nächsten Wochen Textilien von Arztpraxen und Apotheken gereinigt werden. Röver wiederum setzt auf moderne Technik: Die Filiale am Oederweg im Nordend ist die erste des Unternehmens, in der eine Reinigungsmaschine mit einer UV-Lampe ausgestattet wurde, um Viren abzutöten.

Auch wenn es sich wirtschaftlich kaum rechnet, arbeiten viele Reinigungen in der Region weiter. Zwar erwartet der Hessische Textilreinigungsverband langfristig wieder eine Normalisierung des Geschäfts, doch Degenhart ist sich sicher: „So wie es vor Corona war, wird es für uns nach Corona nicht mehr sein.“