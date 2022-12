Verhältnis zu „Reichsbürgern“ : „Die AfD zerlegt sich selbst“

Aktualisiert am

Weniger als ein Jahr vor der hessischen Landtagswahl im nächsten Herbst gerät die AfD in Hessen zunehmend unter Druck. Sowohl die fortgesetzte Erosion der Fraktion als auch Razzien in Hessen und ganz Deutschland gegen Querdenker und Reichsbürger führen zu Vorwürfen und Rufen nach Aufklärung.

Nachdem die Abgeordneten Rainer Rahn und Walter Wissenbach Ende vergangener Woche die AfD mit heftigen Vorwürfen verlassen hatten und der Partei unter anderem einen „antidemokratischen Geist“ vorwarfen, reagierte Matthias Büger, parlamentarischer Geschäftsführer der hessischen FDP, auf die Vorgänge. „Wer die menschenverachtende Politik der AfD, ihre internen Machtkämpfe und ihr Auftreten in den Parlamenten beobachtet, dürfte von den Parteiaustritten kaum überrascht sein und sieht, dass sich die Partei selbst zerlegt“, sagte Büger.

„Eigene Partei zu extremistisch geworden“

Ähnlich äußerten sich die Grünen. „Durch den Austritt der beiden AfD-Abgeordneten Rahn und Wissenbach wird noch deutlicher, dass selbst AfD-Abgeordneten ihre eigene Partei zu extremistisch geworden ist“, kommentierte Jürgen Frömmrich, parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion, die Entwicklung. Er forderte von der hessischen AfD, ihr Verhältnis zu Reichsbürgern und Terroristen „endlich und schnell“ zu klären. „Denn die Razzia gegen die Reichsbürger hat die Gefährlichkeit rechtsextremistischer Gruppen gezeigt.

Unter den Festgenommenen ist die Richterin und frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann“, teilte Frömmrich mit und ergänzte: „Nach dem geplanten Umsturz sollte sie Justizministerin werden. Die Bundespartei hat Malsack-Winkemann am 17. Juni in Riesa zur Beisitzerin in das Bundesschiedsgericht der Partei gewählt.“ Dieser Eintrag sei zwar zwischenzeitlich von der Internetseite der AfD gelöscht worden, ihre Wahl für dieses Amt aber eine Tatsache. „Wir fordern die beiden hessischen Landesvorsitzenden Andreas Lichter und Robert Lambrou auf, umgehend zu erklären, welche Rolle die AfD innerhalb der Reichsbürger und bei den geplanten Umsturzplänen gespielt hat“, sagte Frömmrich.

„Im Umfeld von rechten Umsturzplänen aufgetaucht“

Auch die hessischen Linken attackieren die AfD im Zusammenhang mit der Razzia gegen die Reichsbürger. „Schon wieder sind Politiker der AfD im Umfeld von rechten Umsturzplänen aufgetaucht“, sagte der innenpolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Torsten Felstehausen, und teilte wörtlich mit: „Das macht einmal mehr deutlich: Die AfD ist der parlamentarische Arm des Rechtsterrorismus in Deutschland.“

Als Beleg dafür wertet Felstehausen auch, dass nach einem Bericht des Hessischen Rundfunks bei einer Querdenker-Demonstration in Kassel im Jahr 2021 ein Ortsvorsteher der Linken mit Pfefferspray attackiert worden sei. In dieser Sache werde nun gegen zwei Männer ermittelt, die „offenbar Verbindungen zur AfD haben“. Der Abgeordnete der Linken kritisiert in diesem Zusammenhang auch die hessischen Sicherheitskräfte, die vor den Querdenkern, Verschwörungsideologen und Reichsbürgern kapituliert hätten.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Robert Lambrou hatte die Vorwürfe der beiden Abgeordneten Rahn und Wissenbach vergangene Woche als „Ausdruck persönlicher Enttäuschung“ zurückgewiesen und angemerkt, dass die beiden Abgeordneten bei der Wahl um Listenplätze während des jüngsten Parteitages unterlegen waren. .