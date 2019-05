So viel kostet ein Heimpflegeplatz

Einen Heimpflegeplatz in Frankfurt findet man für rund 1800 Euro oder auch für 3400 Euro. Dabei ist der Anteil, den die Pflegeversicherung übernimmt, schon herausgerechnet. Sie deckt als Teilkaskoversicherung ohnehin nur einen Teil der stationären Pflege ab. Den Rest, den sogenannten Eigenanteil, zahlt der Heimbewohner, oder es müssen, wenn das Geld nicht ausreicht, die Angehörigen beziehungsweise der Staat einspringen. Der Eigenanteil setzt sich zusammen aus den Kosten für Pflege, auch Pflegesatz oder einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) genannt. Der Betrag ist in den Stufen 2 bis 5 in einem Haus immer gleich, auch wenn mehr Pflege benötigt wird. Hinzu kommen Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Modernisierung (Investitionskosten), die Beteiligung an der Ausbildung sowie vertraglich vereinbarte Extras. Diese Posten können von Haus zu Haus höchst unterschiedlich ausfallen. Dafür gibt es viele Gründe. So kommt es nach Angaben der AOK Hessen etwa darauf an, wie viel Personal eine Einrichtung hat, ob Mitarbeiter nach Tarif bezahlt werden oder ob es freie Verträge gibt. Eine Rolle spielen auch etwaige Spezialisierungen, etwa auf Wachkomapatienten, die einen deutlich höheren Personalschlüssel erfordern. Zudem kann die Verpflegung mit mehr und mit weniger Aufwand betrieben werden. Ein höherer Eigenanteil für Investitionen kann bedeuten, dass Renovierungen anstehen oder schon erfolgt sind und nun die Hypothek abbezahlt werden muss. Wie hoch die Kosten im Einzelnen sind, handeln die Pflegekassen mit den Trägern im jeweiligen Bundesland individuell aus. Daneben sind die Kommunen als Sozialhilfeträger beteiligt. Sie sind es auch, die zustimmen müssen, wenn Eltern in ein Pflegeheim in der Nähe ihrer Kinder ziehen und dafür das Bundesland wechseln müssen. In der Regel erlauben die Behörden das. Die beiden Datenbanken der Kranken- und Pflegekassen – der AOK-Pflege-Navigator und der Pflegelotse der Ersatzkassen (VDEK) – zeigen die Heime im Umkreis und sorgen für Transparenz bei den Kosten, wobei der Laie das Angebot der AOK leichter versteht. Ein Beispiel aus Frankfurt. Unter den ersten 20 Einrichtungen, die der PflegeNavigator im Zehn-Kilometer-Umkreis einer Postleitzahl in der Innenstadt anzeigt, verlangt das St. Konradheim als günstigster Anbieter 1861 Euro pro Monat für einen Pflegeplatz (bei Pflegegrad 2 bis 5) und das Altenheim der Henry u. Emma Budge-Stiftung 3118 Euro. Die meisten Häuser verlangen um die 2400 Euro. Wer bei der Suche ins Detail geht, sieht, wie unterschiedlich die Preise kalkuliert sind. So setzt die Budge-Stiftung den Pflegesatz mit 1256 Euro an, das St. Konradheim nur mit 674 Euro. Hier sind Unterkunft und Verpflegung auch günstiger (739 Euro), für Investitionen werden 449 Euro veranschlagt. Bei der Budge-Stiftung liegen beide Posten über 900 Euro. Im Bundesvergleich sind die Heimplatz-Preise in Hessen mit durchschnittlich 1761 Euro monatlich jedoch noch zivil. Am teuersten in der stationären Pflege ist nach den Zahlen des VDEK Nordrhein-Westfalen mit 2252 Euro für einen Platz. In Sachsen-Anhalt kostet ein Platz 1218 Euro. Wer sich bei der Recherche in den Datenbanken darüber wundert, dass ein Pflegeplatz bei Pflegegrad 1 teurer ist als in den Stufen 2 bis 5, muss wissen, dass die Pflegekasse in diesem Fall nur maximal 125 Euro zuschießt. Die zweitniedrigste Pflegestufe gilt nämlich für all jene, die noch recht selbständig sind und wenig Unterstützung brauchen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sei diese Gruppe für Heimbetreiber nicht interessant, sagt eine Vertreterin der Branche. „Kostendeckend arbeiten wir erst ab Pflegegrad 3.“ hoff.