Hilfe für Opfer von Einbrüchen : Wenn das Zuhause nicht mehr sicher ist

Wer Opfer eines Einbruchs wird, muss sich die Geborgenheit daheim zurückerkämpfen. Was so eine Situation mit Menschen machen kann – und wie man sich von dem Trauma befreien kann.

Es geschah mitten in der Nacht. Die Frau hatte tief geschlafen, aber dann waren da plötzlich diese Geräusche. Untypisch, kaum zu erklären. Also stand sie auf, um nachzusehen. Direkt im Flur traf sie auf den Verursacher. Da stand ein Mann, das Gesicht maskiert, und durchsuchte ihre Wohnung. Als die Frau schrie, so laut sie konnte, rannte er davon. Die Polizei war innerhalb von Minuten da. Aber egal, was die Frau in den nächsten Wochen versuchte, sie konnte die Wohnung nicht mehr ertragen. Wo sie sich vorher immer sicher gefühlt hatte, lebte sie nun in permanenter Angst. Immer wieder hatte sie Flashbacks, sah den Täter vor sich. Abends traute sie sich nicht mehr, einzuschlafen, nachts schreckte sie auf. Denn wer konnte schon wissen, ob es nicht wieder passieren würde?

Susanne Wünsch kann sich noch gut an das Einbruchsopfer und dessen Geschichte erinnern. 2019, nachdem das alles geschehen war, kam die Frau zum Trauma- und Opferzentrum und suchte Hilfe bei Diplom-Psychologin Wünsch und deren Kolleginnen. Ein dauerte ein halbes Jahr und einen Umzug, bis sie wieder einigermaßen Ruhe fand. „Das Zuhause sollte eigentlich der eine Ort sein, an dem wir uns vollkommen sicher fühlen“, sagt Wünsch, „und das ist es für viele Betroffene nach einem Einbruch nicht mehr.“ Ist das Sicherheitsgefühl einmal lädiert, ist es nicht so leicht wieder herzustellen. Vor allem bei denen, die der Einbruch psychisch stark mitgenommen hat.