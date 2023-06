Lars Benndorf ist stellvertretender Kreisbranddirektor im Hochtaunuskreis. Hauptberuflich ist er in der Stabsstelle Brandschutz der Stadt Kelkheim tätig. Der Achtundvierzigjährige trat schon mit zwölf Jahren der Feuerwehr bei, der auch schon sein Vater angehörte. Zwei Tage vor dem Brand war der Kronberger noch selbst mit dem Mountainbike am Altkönig unterwegs: „Das tut einem schon leid, das so zu sehen.“

Herr Benndorf, bisher hat die Feuerwehr vor allem brennende Häuser gelöscht. Nun hatte sie es in den vergangenen Tagen am Altkönig mit einem größeren Waldbrand zu tun. Befindet sich die Feuerwehr in einem Wandel, was ihre Aufgaben anbelangt?