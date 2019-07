Aus der Hörfunkwelle HR2 Kultur soll ein Klassikprogramm werden, dessen oberstes Kriterium die „Durchhörbarkeit“ ist. Was heißt das genau?

Weder werden Sie das Wort „Durchhörbarkeit“ in einem unserer Papiere finden, noch haben wir bisher festgelegt, wie eine Klassikwelle genau aussehen soll. Das ist nämlich nur ein Teilaspekt in dem Versuch, insgesamt mehr Menschen für Kulturberichterstattung zu interessieren – und zwar dort, wo sie unterwegs sind. Denn gerade das kulturaffine Publikum folgt zwei Trends: zeitunabhängige und mobile Nutzung. Das heißt, man will erstens schneller an Inhalte kommen und zweitens selber festlegen, wo man das kulturelle Wort wahrnimmt. Deswegen werden wir unsere Angebote zunehmend in der ARD-Audiothek oder nun verstärkt auf der Plattform Hessenschau.de zur Verfügung stellen, weil wir dort bisher keinen Schwerpunkt auf Kultur gelegt haben.