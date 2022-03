Neue Betrugsmasche : Wie man sich bei Schockanrufen richtig verhält

Bei Nicole von Alkier stapeln sich die Akten. Sie ist Leiterin des Fachkommissariats bei der Frankfurter Polizei, das seniorenspezifische Straftaten bearbeitet. Eine Masche beschäftigte sie in den vergangenen Wochen besonders oft: der Schockanruf. Es sind Fälle wie der des 89 Jahre alten Frankfurters, der von zwei Männern angerufen wurde, die sich als Polizisten ausgaben. Sie sagten, seine Tochter habe einen Unfall verursacht, bei dem ein Mensch getötet worden sei. Man müsse sie in Untersuchungshaft nehmen. Das sei jedoch zu vermeiden, wenn eine Kaution in Höhe von 70.000 Euro gezahlt werde. Kurz darauf meldete sich ein angeblicher Anwalt, der mit dem Neunundachtzigjährigen einen Übergabetermin für das Geld vereinbarte. Als Boten schickten die Täter eine Frau, die Bargeld und Goldmünzen im Wert von mehreren zehntausend Euro entgegennahm. Als die „echte“ Tochter des Opfers von dem Ereignis erfuhr, wurde der Betrug aufgedeckt.

Seit Anfang des Jahres häuft sich diese Masche. Nicht nur in Frankfurt, sondern im gesamten Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus. Bei den Opfern handelt es sich meist um Senioren, die mit einer angeblichen Notlage konfrontiert werden – verbunden mit einer Geldforderung in oft fünfstelliger, manchmal sechsstelliger Höhe. Als Übergabeorte nennen die Täter echte Adressen von Polizei- und Justizbehörden. In Frankfurt wurden die Opfer meist zu Gerichtsgebäuden in der Innenstadt gelotst. Dort trafen die angeblichen Anwälte oder Gerichtsmitarbeiter sie und holten sich die „Kautionen“ direkt bei den Opfern ab.