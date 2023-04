Wer im Taunus wandert oder joggt, hat die Chance, einem echten Einheimischen zu begegnen – einem Wolf. Fachleute der Kreisverwaltung haben festgestellt, dass ein Tier dieser Art seit einigen Monaten im Hochtaunuskreis heimisch ist. Sie konnten den Einzelgänger anhand von Haaren, Trittspuren, Kot und Fraßresten nachweisen, aus denen sein Erbgut gewonnen werden konnte. Deshalb hat dieses Exemplar eine Kennung, einen wissenschaftlichen Namen, erhalten: GW2554m. Außerdem hat es sich bemerkbar gemacht, als es vor ein paar Monaten auf einer Weide bei Usingen Schafe riss. Zu diesem Wolf können sich weitere hinzugesellen, wenn sie den Taunus auf ihrer Wanderschaft durchqueren. Einzeltiere und Rudel legen auf der Suche nach einem neuen Jagdrevier weite Strecken zurück.

Jan Schiefenhövel Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Ein Treffen mit einem Wolf wünschen sich wohl die wenigsten, die zur Erholung in der Natur unterwegs sind. Für viele Menschen ist das Raubtier immer noch der Inbegriff des gefährlichen Wesens. Doch in diesem Fall ist der Wolf gefährdet und steht deshalb von Gesetzes wegen unter strengem Schutz. Das seltene Tier darf nicht gejagt oder aktiv vertrieben werden, obwohl es neben Rehen auch Weidetiere zu seiner Beute macht. Biologen sind froh, dass sich die Art, die 150 Jahre lang als ausgerottet galt, nun wieder in freier Wildbahn in der Region ausbreitet. Deshalb müssen Wanderer auf die Wölfe Rücksicht nehmen und Tierhalter ihre Tiere auf der Weide schützen, zum Beispiel mit Elektrozäunen.