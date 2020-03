So schmecken auch Konserven : Dosenfutter

Kaum waren die ersten Corona-Warnungen für Deutschland ausgesprochen, ging es auch schon los: Wie im Rausch stürmten die Leute in die Supermärkte, kauften die Regale leer und legten Vorräte an, als sei der dritte Weltkrieg oder eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Im ganzen Land wurde gehamstert wie noch nie zu Friedenszeiten. Schon nach ein paar Tagen sahen sich Politiker und Behörden gezwungen, die Menschen zu beruhigen und zur Mäßigung aufzurufen.

Peter Badenhop Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Und jetzt, nach fast zehn Tagen im Ausnahmezustand, wird plötzlich klar: Die in Panik erwartete Versorgungskrise ist ausgeblieben. In den Supermärkten und Geschäften sind vor allem frische Waren und sonst auch fast alles andere problemlos zu bekommen. In manchen Läden wird Obst und Gemüse sogar zu Sonderpreisen angeboten – während die Regale mit Nudeln, Mehl, Fertiggerichten und Konserven immer wieder aufs Neue leer geräumt werden.

Man fragt sich, was die Leute mit dem ganzen Dosenfutter, dass sie angehäuft haben, machen wollen. Tatsächlich essen? Na ja, das kann man natürlich tun. Essen aus dem Weißblech ist in den seltensten Fällen gesundheitsgefährdend, und im Prinzip auch nur dann, wenn es ausschließlich auf dem Speiseplan steht und nicht durch frisches Obst, Gemüse und Fleisch ergänzt wird. Womit wir beim Thema wären: Ein Genuss sind die wenigsten Konserven, aber fast alle lassen sich ohne viel Aufwand deutlich verfeinern und aufpeppen. Wir haben uns in einigen leergeräumten Geschäften auf die Suche gemacht und sechs Produkte für ein kleines Dosenfutter-Tuning am heimischen Herd besorgt.