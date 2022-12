Erfolg im kleinen Format : Wie Influencer auf Instagram und Tiktok punkten

Teure Outfits, Urlaubsfotos aus aller Welt, buntes Essen: Social Media ist berühmt dafür, meist nur die allerschönsten Seiten des Lebens abzubilden. Allein durch Bilder und Videos so bekannt zu werden, dass man davon leben kann, ist heute für viele jüngere Menschen ein Traum. Der Markt für sogenannte Influencer, wie die Social-Media-Stars auch genannt werden, wächst, denn sie haben Einfluss, und Millionen an Werbebudgets wandern inzwischen an sie. Kein Wunder: Influencer stellen Produkte in ihren Kanälen, sei es bei Instagram, Tiktok oder Youtube, so vor, dass ihre teils Hunderttausenden Follower denken, ein Freund habe sie ihnen empfohlen.

Dass Prominente Einfluss auf den Wert von Marken haben, ist nicht erst klar, seit Fußballstar Cristiano Ronaldo, der eine Reichweite von 385 Millionen Followern hat, auf einer Pressekonferenz zur Europameisterschaft 2021 durch das Wegstellen zweier Cola-Flaschen den Aktienkurs des Unternehmens einbrechen ließ. Die sozialen Medien aber lassen den Einfluss weiter wachsen – und nicht nur den von Fußball- oder Filmstars. Gaben 2016 Unternehmen weltweit laut der Plattform Influencer Marketing Hub noch 1,6 Milliarden Euro für Werbung mit Influencern aus, so waren es im vergangenen Jahr schon 13,8 Milliarden Euro. Doch wie funktioniert das Geschäft?