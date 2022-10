Aktualisiert am

Reifung in alten Fässern : Das Geheimnis der Solera

Der Weinbrand aus dem spanischen Sherry-Gebiet hat eine lange Tradition. Sein besonderes Aroma bekommt der „Brandy de Jerez“ durch die Reifung in gebrauchten Sherry-Fässern.

Die alten Fässer sind der Schatz des Kellermeisters. Denn wenn aus Weinbrand „Brandy de Jerez“ werden soll, dann muss das Destillat in gebrauchten Weinfässern gelagert werden. Neues Holz darf dabei nicht verwendet werden – ohne alte Fässer geht in den Bodegas im sogenannten Sherrydreieck zwischen den Städten Jerez de la Frontera, Sanlúca de Barrameda und El Puerto de Santa María nichts.

Jan Schiefenhövel Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Produzenten am südwestlichen Zipfel Spaniens müssen allerdings keine Fässer kaufen, denn sie produzieren traditionell sowohl Sherry als auch Brandy und können für die Reifung des Weinbrands auf die eigenen Bestände zurückgreifen. Beim Familienunternehmen Osborne in El Puerto werden Fässer aus amerikanischer Eiche zuerst 30 Jahre für Sherry und dann 40 Jahre für Brandy verwendet, wie Masterblender Marcos Alguacil in der Bodega erläutert. Sherry-Fässer sind gefragt und teuer – 2000 Euro und mehr je Fass –, weil auch die Hersteller anderer Spirituosen wie Whisky und Aquavit deren aromatisches Holz zu schätzen wissen.