Gut arrangiert ist halb verkauft : Wie Home Stager beim Verkauf von Häusern helfen

Die Chancen, in diesen Zeiten eine Immobilie zu verkaufen, stehen gut. Käufer gibt es zuhauf, Häuser und Wohnungen nicht. Wozu braucht es dann noch Menschen, die das Objekt der Begierde einer Schönheitskur unterziehen? Doch genau das bietet sogenanntes Home Staging. Die Immobilie wird für die Interessierten wie eine Bühne nach den Wünschen des Verkäufers und dem Wissen des Home Stagers hergerichtet. Ziel ist es, mithilfe so präsentierter Objekte schnellere und profitablere Verkaufsabschlüsse zu erzielen. Der Trend kommt aus Amerika, ist nun aber angesichts des Erfolgs auch mitten in Hessen angekommen. Ewa Harmansa aus Bad Nauheim ist ein heimisches Gesicht dieser hierzulande noch jungen Branche.

In den Vereinigten Staaten hat die Immobilienmaklerin Barb Schwarz schon in den siebziger Jahren eine ganze Branche begründet, indem sie anfing, ihre betreuten Anwesen aufzuhübschen. So sollten die späteren Käufer einen Eindruck einer „belebten“ Immobilie bekommen, Abmessungen und Möglichkeiten einschätzen können. Ewa Harmansa bietet Home Staging in der Wetterau und darüber hinaus an. Zuvor hat sie viele Jahre als selbständige PR-Beraterin in erster Linie Veranstaltungen organisiert. Dann kam Corona und damit das Ende der Geschäftsgrundlage. Aber ganz so traurig sei sie über das von außen aufgedrückte Ende gar nicht gewesen. Sie habe schon früher etwas anderes machen wollen. Und als ihr vor einigen Jahren eine Schwägerin von dem Trend aus den USA berichtet hatte, habe sie sofort gedacht, dass das genau das Richtige für sie wäre. „Ich mag es, in Häuser und Wohnungen reinzugehen und das Potential zu entdecken“, sagt sie.