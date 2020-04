Schulen, Gastronomie, Handel : Wie Hessen die Corona-Vorgaben lockern will

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Es bleibe bei der Kontaktbeschränkung. Es dürften zwei Personen etwa gemeinsam spazieren gehen oder mehr Personen im Familienverband. Der Handel soll vom nächsten Montag an, auf jeden Fall aber im Laufe der nächsten Woche, bis zu einer Grenze von 800 Quadratmetern je Laden wieder öffnen; diese Größe sei die Grenze zwischen dem Einzelhandel und dem großflächigen Handel. Dabei müsse sichergestellt werden, dass niemand gefährdet werde. Es bedürfe gewisser Schutzkonzepte, damit die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten würden. Dazu zähle auch Mundschutz, auch als „textile Barriere“ bezeichnet. „Das haben wir empfohlen, namentlich für den Nahverkehr und für die Geschäfte.“

Auch Autohäuser, Fahrradhändler, Buchhandlungen ohne Größenbeschränkung und Werkstätten könnten wieder eröffnen. Gaststätten dagegen dürfen weiter in ihren Räumen keine Gäste bewirten. Sie dürften aber Speisen im Außenverkauf abgeben. Eisdielen sollen von Montag an ebenso Speisen abgeben und Friseurläden am 4. Mai wieder öffnen.

Kindertagesstätten noch länger zu

Der Schulbetrieb soll laut Bouffier so wieder anlaufen, dass zunächst die Abschlussklassen in die Schulen zurückgeholt werden. Das gelte für alle Schulstufen und -formen. Es bedürfte eines Konzepts. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir damit am 27. April beginnen“, sagte Bouffier weiter. Die Grundschulen werden demnach am Ende der Kette sein. Dahinter stehe die Annahme, dass älteren Schülern die Notwendigkeit der Beachtung des Kontaktverbots besser klarzumachen sei als den jüngeren. Bouffier brachte einen Schichtbetrieb ins Spiel.

Die Kindertagesstätten müssten deshalb noch eine ganze Zeitlang geschlossen bleiben. „Wir wollen die Notbetreuung beibehalten und ausbauen, die Einzelheiten werden wir beraten müssen.“ Vor allem Alleinerziehenden müsse das Land eine klare Antwort geben.

Religiöses Leben weiter eingeschränkt

Wie der Ministerpräsident weiter erläuterte, will das Land mit den Religionsgemeinschaften über den Fortgang reden. Das kirchliche Leben werde aber nicht so bald wie vor der Krise wieder sein. Das gelte auch für die Muslime. Das übliche Fastenbrechen im Ramadan werde nicht wie üblich ablaufen können.

Der Hessische Industrie- und Handelskammertag heißt die Angaben des Ministerpräsidenten gut. „Die heute vorgestellten Maßnahmen sind der Beginn einer schrittweisen Lockerung und damit ein ermutigendes Zeichen für Hessens Wirtschaft. Mit der nun angestoßenen Öffnung von Teilen des Einzelhandels ab dem 20. April beginnt auch die schrittweise Wiederbelebung der hessischen Innenstädte“, teilte der Dachverband der Kammern umgehend mit.

„Die hessische Wirtschaft ist erleichtert, dass Bund und Länder erwägen, zumindest einige Geschäfte und auch Schulen in den kommenden Wochen vorsichtig und schrittweise wieder zu öffnen„sagte der Präsident der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, Wolf Mang. Es sei eine gute Nachricht, dass immer mehr Wissenschaftler zu der Einschätzung kommen, dass die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland offenbar wirksam verlangsamt worden sei. „Klar bleibt: Die Gefahr ist noch lange nicht gebannt.“