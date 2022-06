Modernisierungsverlierer : Wie Hausbesitzer Schwalben helfen können

Schwalben mangelt es in Hessen an Nistplätzen. Zudem finden sie weniger Futter als früher. Naturschützer verbinden damit eine Bitte.

Sie jagen zwischen Häusern nach Insekten. Zudem hocken Schwalben gern gesellig auf Oberleitungen und genießen die Sonne. Traditionell gelten sie als Boten des Glücks. Dem Volksglauben nach schützen die Vö­gel ein von ihnen mitbewohntes Haus vor Feuer und das Vieh im Stall vor Krankheiten. Die oftmals mit den noch schnittigeren Mauerseglern verwechselten flotten Flieger gehören zum Sommer wie der Bauernhof zum Dorf. Doch gibt es in vielen Ortschaften mittlerweile kaum noch einen landwirtschaftlichen Betrieb. Das gilt für Hessen wie für andere Bundesländer – und hat Folgen für die Schwalben. Sie finden immer weniger Nistmöglichkeiten und weniger Futter. Dabei fühlen sie sich als Kulturfolger in der Nähe des Menschen wohl. „Glücksbringer leiden unter Wohnungsmangel“, meldet der Na­turschutzbund Hessen mit Sitz in Wetzlar angesichts dessen.

Im Rhein-Main-Gebiet und ganz Hessen sind vor allem zwei Arten verbreitet: die Mehlschwalbe und die Rauchschwalbe. Mehlschwalben sind leicht an ihrem leuchtend weißen Bauch zu erkennen und dem tief eingekerbten Schwanz. Sie kleben ihre mit einem kleinen Flugloch versehenen Nester gern unter geschützte Dachvorsprünge oder unter Fensterbretter. Im Verlauf der Brutphase wachsende Häufchen von Vogelkot darunter zeugen von den Nestern.

Rauchschwalben mögen Ställe

Die mit einem rotbraunen Gesichts­gefieder geschmückte Rauchschwalbe be­vorzugt dagegen die Nähe von Nutztieren. „Sie sitzt gern in Ställen“, sagt Maik Sommerhage, Schwalbenexperte des kurz NABU genannten Verbands. Und weil das so ist, sucht die Rauchschwalbe immer häufiger vergebens nach einem Nistplatz.

Seit 2016 haben Bauern in ganz Hessen etwa 1000 Höfe aufgegeben, wie das Statistische Landesamt ermittelt hat. Hatte es vor 60 Jahren noch 126.000 Höfe gegeben, so zählten die Statistiker drei Jahrzehnte später 80.000 weniger. Übrig geblieben sind etwa 15.000 bei fallender Tendenz. In der Folge gibt es nach Beobachtung der Vogelkundler des Naturschutzbunds in manchen Dörfern in Hessen gar keine Schwalbe mehr.

Das sei besorgniserregend – auch wenn zwischen Kassel und dem Odenwald noch etwa 40.000 Rauchschwalben-Paare und rund 50.000 Mehlschwalben-Paare brüteten. Ihre Bestände nehmen seit Jahren stetig weiter ab. Nach den Worten von Sommerhage kommt zu dem Höfesterben ein weiterer Grund: Die von den Landwirtschaften zu beachtenden verschärften Hygieneregeln machten den Vögeln ebenfalls das Leben und die Fortpflanzung schwer. Nach Lesart der Be­hörden hätten Schwalben in einem Le­bensmittel produzierenden Betrieb nämlich nichts zu suchen.

Alte Ställe, in denen Rauchschwalben auf Balken und Mauervorsprüngen brüten können, verschwinden nach und nach. „In Neubauten fühlt sich keine Schwalbe wohl.“ Zumal es in vielen Fällen an Einflugluken mangele. Insofern sei die Rauchschwalbe ein Modernisierungsverlierer. Hinzu kommt das in Wohngebieten für gewöhnlich sehr sau­bere Umfeld: Wo gibt es noch Lehmpfützen, aus denen Mehlschwalben ihr Nistmaterial holen können?

Es ist zwar verboten, Schwalbennester von Fassaden abzuschlagen, wie Sommerhage hervorhebt. Doch längst nicht je­der Hausbesitzer, der die halbrunden Behausungen unter einem Dachvorsprung vorfindet, weiß das oder hält sich daran. „Nur ein paar Gramm schwer, schafft sie es ohne Navi in die Sahara und wieder zurück, aber hier ist das Leben für die Schwalbe dann kein leichtes mehr“, resümiert der NABU-Vertreter.

Weniger Mücken und Eintagsfliegen

Der seit Jahren beobachtete Rückgang von Insekten kommt hinzu. Schwalben mögen Mücken und Eintagsfliegen sowie Falter. Indem mehrere kleine Parzellen zu größeren Agrarflächen zusammengelegt würden, vermindere sich die Artenvielfalt, sagt Sommerhage. So haben Schwalben es zunehmend schwerer bei der Futtersuche. Der Naturschutzbund rügt auch die „Vernichtung von Schilfbeständen“, die Schwalben als Rastplätze dienten.

„Die auf Gedeih und Verderb auf unser Wohlwollen angewiesenen Frühlings- und Sommerkünder stehen daher mittlerweile auf der Liste der gefährdeten Vo­gelarten“, mahnte die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz schon vor elf Jahren – und rief da­zu auf, Nistplätze für Schwalben zu schaffen. Dieses Ziel will auch der NABU mit seiner Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ erreichen. Mit Nisthilfen wie Brettern an der Fassade und insektenreichen Gärten wäre den Vögeln demnach schon durchaus gedient.