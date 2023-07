So, sagt Marcel Noack, jetzt musst du in die Knie gehen, aber bloß ein bisschen, nicht zu doll. Und dann den Ball anspielen, eher sanft als mit Karacho. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Dann rollt der Ball los, über die Bahn eins, die einfachste von allen. Schlägt am Ende an der Bande an, kullert zurück. Und geht, natürlich, doch am Loch vorbei.

Minigolf, das ist für die allermeisten gar kein echter Sport. Minigolf, das ist Kindergeburtstag, Landpartie oder ein Zwischenstopp beim Junggesellenabschied. Ein bisschen schrullig, ein bisschen bieder, aber meistens doch saulustig. Ein Gute-Laune-Ding eben, zu dem es Limo, Radler, Eis am Stiel und eine Tüte Saures gibt. Herrlich retro, gute alte BRD.