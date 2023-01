Flüchtlinge in einem Dorf : Taschengeld gibt es im Getränkemarkt

Am Rande der Ortschaft Oberau leben 80 Flüchtlinge in der Sporthalle. „Ein eigener Raum“ ist die Notunterkunft aus Sicht des Pfarrers. Wie fügen sich die jungen Männer in das Dorfleben ein? Was haben Sie anzubieten?

Hoffnungsvoll: Shiraz Tanha (links) und Remo Muradi leben mit fast 80 anderen Flüchtlingen in der Waldsporthalle in Oberau. Sie möchten in Deutschland gern ihr Studium fortsetzen und danach als IT-Experten arbeiten. Bild: Saskia Stöhr

Neben dem Toilettencontainer vor dem Eingang zur Sporthalle breitet ein Mann mit kurzen, schwarzen Haaren die Arme aus und schimpft. Mit einer Bierflasche in der rechten Hand und Tränen in den dunklen Augen pöbelt er in seiner Muttersprache in den Vormittag hinein. Unvermittelt hinkt er an zwei Besucher heran, die den Eingang des zur Notunterkunft für Flüchtlinge umgewidmeten Gebäudes in Altenstadt-Oberau ansteuern. Er zieht das linke Hosenbein hoch und zeigt Narben am Unter­schenkel. Der nächste Wortschwall dringt aus seinem Mund. Die Besucher verstehen die Worte „Irak“ und „bad“ – und an­sonsten ahnen sie: Der Mann dürfte Erlebnisse hinter sich haben, die die meisten Menschen hierzulande schlimms­­tenfalls aus Schauerromanen kennen. Oder aus Erzählungen von an­deren Flüchtlingen.

Je mehr er schimpft, desto mehr regt sich der Mann um die dreißig auf. Um ihn zu beschwichtigen, kommt ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hinzu. Der unglückliche Flüchtling trollt sich hängenden Kopfes in die Halle. Deutlich besser gelaunt zeigt sich ein junger Mann in weißem T-Shirt und dunkler Hose. Auf seinem Weg zurück vom Toilettencontainer zur Halle blickt er von seinem Smartphone auf, als er angesprochen wird. Er stutzt kurz unsicher, taxiert seinen Gegenüber und lächelt. Ja, es gehe ihm gut in der Halle. Er werde gut behandelt, sagt er – und gibt bald zu verstehen, doch lieber per Mail zu antworten. Er spreche Englisch nicht so gut, sagt der schlanke Mann mit dem spärlich wachsenden Bart fast entschuldigend. Schreiben sei da besser. Der Google-Übersetzer mag helfen.