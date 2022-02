Frankfurter Weg : Hilfe für die Drogenhilfe

Erfolg heißt bei Gabi Becker zunächst einmal: Ihre Klienten leben noch. Für Becker, die Leiterin der Integrativen Drogenhilfe (IDH) in Frankfurt, geht es in ihrem Alltag oft um Leben und Tod. Wenn ein Mensch so viele Drogen im Blut hat, dass er nicht merkt, dass er friert, dass die Zehen schon blau werden, zum Beispiel.

Ist das Überleben gesichert, dann geht es um die Feinheiten: vielleicht einen Therapieplatz, ein Wohnprojekt, überwachter Konsum im Druckraum in der Schielestraße, oder eine Aufgabe im Eastside, einer der großen Drogenhilfeeinrichtungen der Stadt. Die Klienten finden dort wieder in einen Alltag, sie können Parkbänke restaurieren oder in der Wäscherei helfen, sie können sauberes Spritzbesteck nutzen und mit Sozialarbeitern reden. Sie bekommen dort auch einen Schlafplatz, denn die meisten der Schwerstabhängigen haben auch keine eigene Wohnung. Von etwa 5000 Konsumenten spricht die Stadt insgesamt, schwerstabhängig sind jedoch nicht alle von ihnen, und etwa die Hälfte lebt nicht in Frankfurt, sondern reist nur zum Kauf und Konsum von Drogen in die Stadt.

„Wir mussten keine Plätze reduzieren“

Als vor ziemlich genau zwei Jahren das ganze Land plötzlich stillstand, weil das neue Coronavirus die Republik erreicht hatte, da wusste Gabi Becker: Für ihre Klienten wird es hart. Sie fürchtete: zu hart. Die Drogenkranken haben ein schlechtes Immunsystem, sie sind oft vorerkrankt, zudem würden sie wahrscheinlich nicht so konsequent Masken tragen, befürchtete man damals. Zwei Jahre später lehnt Becker sich in ihrem Bürostuhl zurück und bilanziert den Erfolg: „Masseninfektionen und -sterben sind nicht aufgetreten.“ Die Abhängigen haben sich durchgewurschtelt. So drückt es Marion Friers, die Leiterin des Eastside aus.

Dass das gelang, liegt auch am Einsatz der Mitarbeiter der Drogenhilfe. Sie organisierten Impftermine, testeten Klienten mit Symptomen und öffneten ihre Türen, als die Gefängnisse plötzlich alle Insassen entließen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe, etwa wegen Schwarzfahrens, absaßen. Die Freigelassenen waren oft auch Drogenkonsumenten. Und sie standen plötzlich auf der Straße, ohne Wohnung, ohne medizinische Betreuung. „Wir mussten keine Plätze reduzieren“, sagt Becker. Bei einem strengen Hygienekonzept gab es zwar hin und wieder eine Infektion, aber nie griff sie um sich, nie musste das Angebot, das für die Klienten lebenswichtig ist, eingeschränkt werden. Zur Sicherheit hat die Drogenhilfe jedoch nie ihre Schutzmaßnahmen gelockert, auch im Sommer nicht, als die Infektionszahlen sehr niedrig waren. Masken, Tests, Abstand – all das blieb bestehen.

Wenn sich doch mal jemand angesteckt hatte, sei die Stadt gut vorbereitet gewesen, findet Becker. Es gibt nach wie vor ein Quarantänehotel für Menschen ohne Wohnung, die sich anstecken – so wie die meisten Klienten der Drogenhilfe. „Das hilft sehr.“ Auch die Substitution vor Ort habe da gut geklappt.

Hohe Impfquote in der Drogenszene

Einen Beitrag zu den niedrigen Infektionszahlen innerhalb der Drogenszene hat sicherlich die hohe Impfquote geleistet. Allein im Dezember vergangenen Jahres hat die Drogenhilfe 150 Klienten geimpft. Zu Beckers Freude in Kooperation mit anderen Sozialeinrichtungen der Stadt. Die Vernetzung untereinander sei durch die Pandemie besser geworden, das sei etwas Positives, das sie der Krise abgewinnen könne.

So sprachen sich zum Beispiel Träger der Jugendhilfe und der Drogenhilfe miteinander ab, verteilten untereinander Restdosen oder schickten sich Klienten, auch wenn ihre Zielgruppen sonst ganz unterschiedlich sind. Bei einer weiteren Impfaktion am Konsumraum in der Niddastraße stellte sich heraus, dass 29 von den 60 Klienten, die zur Aktion kamen, sogar schon geboostert waren. „Wir mussten da keine große Überzeugungsarbeit leisten“, sagt Friers. Auch sonst hielten sich die Klienten der Drogenhilfe gut an die Regeln, meint Friers. Sie verstünden den Ernst der Lage. „Wenn es mal einen positiven Fall gibt, wollen alle gleich getestet werden.“

„Da kommen wir an unsere Grenzen“

Ihren Impfpass hätten die Klienten stets parat. Ein Smartphone mit QR- Code haben die wenigsten in der Szene. Wenn jemand mal eines hat, behält er es oft nicht allzu lang, da es gegen Geld oder Drogen getauscht wird. Aber den gelben Papierpass tragen die Klienten in Schutzhüllen mit sich herum. „Sie wissen, dass das ein ganz wichtiges Dokument ist, wie der Personalausweis.“

Doch dieser Einsatz kostet auch. Nerven, natürlich. „Unsere Klienten sind genervt und gestresst, wie alle in der Gesellschaft“, sagt Friers. Aber auch Geld: Allein für die Tests und Masken gibt die IDH im Monat etwa 4000 Euro aus, schätzt Geschäftsführerin Becker. „Da kommen wir an unsere Grenzen.“ Das Geld für die Schutzausrüstung kann nicht für die Kernaufgaben eingesetzt werden, für Projekte oder für Dinge, die den Abhängigen in den Einrichtungen ganz selbstverständlich zur Verfügung gestellt werden, wie etwa Toilettenpapier. Da die Situation sich nicht entspannt, heißt das: Auch die Drogenhilfe braucht irgendwann Hilfe.