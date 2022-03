Flucht aus der Ukraine : „Endlich in Sicherheit“

Sonntagnachmittag, zwanzig vor fünf am Hauptbahnhof, der ICE aus Wien fährt ein. Darin sitzen Valentina und ihre beiden Kinder, ein acht Jahre alter Sohn, eine fünf Jahre alte Tochter. Valentina und ihre Kinder steigen aus. Nach wenigen Schritten fällt sie Viktor in die Arme, ihrem Cousin. Sie lächelt. Ihre Kinder sind in Sicherheit, sie ist in Sicherheit. Mehr als 200 Stunden waren sie unterwegs. Stunden voller Angst und Hoffen. Angst vor den russischen Angriffen, Hoffen auf eine sichere Unterkunft. Vor gut einer Woche ist Valentina in Charkiw gestartet, sie ließ ihren Ehemann zurück, um ihre Kinder zu retten.

Acht Tage zuvor in Charkiw, eine Millionenstadt im Osten der Ukraine, nur etwa 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Valentina sitzt mit ihrem Mann und ihren Kindern im Keller eines Mehrfamilienhauses. Die Stadt wird bombardiert. Zwei Nächte harren sie schon aus, mit ihnen andere Familien, insgesamt mehr als 20 Personen. Valentina möchte ihre Kinder aus der Gefahr bringen, raus aus Charkiw, irgendwie in Sicherheit.