Sie will doch nur spielen : Wie eine Neunjährige zum Film kam

Plötzlich springt Lotta Herzog vom großen Holztisch im Wohnzimmer auf, tapst über die schmale Treppe in den ersten Stock und ist verschwunden. Nur ein paar Momente später kehrt sie aber schon wieder zurück, den Arm voller Kuscheltiere. Stolz führt das Mädchen die Teddys vor. Tom heißt der Bär mit dem rot-weiß karierten Halstuch und der braunen Weste. Geschenkt bekommen hat sie ihn bei den Dreharbeiten zu einer Folge der Serie „Erzgebirgskrimi“. Otto, den Oktopus, bekam Lotta, als sie als Double für den ZDF-Film „Weihnachtstöchter“ im Einsatz war. Flupp, den Hai, findet sie etwas seltsam, weil sein Kopf so viel größer ist als der Rest seines Körpers. Ihn hat sie vom Dreh der Serie „Blackout“ mitgebracht.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Am allerbesten aber gefällt Lotta der Droide D-O, eine Figur aus dem „Star Wars“-Kosmos. Lotta drückt einen Knopf, und der niedliche Roboter fängt an, sich auf dem Parkettfußboden zu drehen. Pommes und Bodhi, die beiden Familienhunde, fangen auf einmal an, wild um das Mädchen und das kreisende Spielzeug zu hüpfen. Lotta muss darüber laut lachen, dann nimmt sie einen der beiden Mischlingshunde in den Arm. Den Roboter hat ihr die Schauspielerin Kaya Marie Möller, mit der sie in einem Abschlussfilm eines Filmstudenten ge­spielt hat, geschenkt. Dass Möller den Roboter als Geschenk ausgewählt hat, kommt nicht von ungefähr. Sie ist die deutsche Synchronstimme von Daisy Ridley, die in den neueren „Star Wars“-Filmen die Rey spielt. „Star Wars“ findet Lotta richtig cool.