Von Lenin lernen : Wie die „Querdenker“ den „Angstporno“ besiegen

Solch ein Generalstreik gegen die Corona-Diktatur ist leicht auf die Beine gestellt . Wenn Xavier Naidoo dafür trommelt und die Homepage stimmt, steht das Land in Windeseile still.

Wenn die Deutschen eine Revolution machen, dann lösen sie erst einmal eine Bahnsteigkarte. So oder so ähnlich oder auch gar nicht soll es einst der Genosse Wladimir Iljitsch Lenin gesagt haben. Heute müsste man den Satz für das digitale Zeitalter wohl folgendermaßen formulieren: Wenn die Deutschen eine Revolution machen, dann bauen sie erst einmal eine Homepage.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Das jedenfalls schlägt Michelle im Telegram-Kanal des Frankfurter Ablegers der „Querdenker“ vor. Auf dem digitalen Tummelplatz der Erregten geistern viele Ideen herum, wie die Ungläubigen davon überzeugt werden können, dass in Deutschland eine Corona-Diktatur nahe ist, doch so konkret wie Michelle werden in ihren Plänen nur wenige.