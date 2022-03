Müllabfuhr fürs All : Wohin mit all dem Weltraumschrott?

Herumfliegende Trümmer im All sind ein Problem. Holger Krag, Koordinator bei der ESA, will es mit einer raffinierten Idee lösen. Eine Art Weltraummüllabfuhr soll den Schrott einsammeln.

Zuerst fällt den Ingenieuren an diesem Tag im Kon­trollraum auf, dass einer der Solargeneratoren zu wenig Energie liefert. Dann die Flugbahn, sie hat sich leicht verändert. Auch die Ausrichtung des Satelliten ist nicht mehr dieselbe. Aber warum? Der Satellit Sentinel-1A umkreist die Erde in einer Höhe von etwa 700 Kilometern. Es wird keine Windböe gewesen sein. Als man nach tagelanger Deduktion endlich ein Puzzle aus physikalischen und mathematischen Daten zusammengefügt hat, sind zwei Dinge klar. Erstens, dass die Auffälligkeiten auf ein bestimmtes Ereignis zurückgehen. Und zweitens, dass Holger Krag und sein Team gerufen werden müssen: das Büro für Raumfahrtrückstände der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) in Darmstadt, die Experten für Weltraumschrott.

Vor zehn Jahren hätte Krag noch erklären müssen, warum der Schrott im All und vor allem seine rasante Vermehrung ein gravierendes Problem ist. Ende August 2016 aber war das Thema schon längst angekommen. Große Kollisionen zwischen Satelliten und alten Trägerraketen hatten auf der ganzen Welt für Beachtung gesorgt. Als Krag damals in den Kontrollraum trat, wusste er noch nicht, für wie viel Aufsehen der jüngste kleine Satellitenschlenker im All sorgen würde. Schnell erkannte sein Team die Ursache der veränderten Flugbahn von Sentinel-1A: ein kleines Loch in einer der Solarplatten, nicht größer als drei Millimeter.