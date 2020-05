Abtei St. Hildegard und Corona : „Wir vermissen die Menschen“

Die Corona-Krise trifft die Benediktinerinnen in der Abtei St. Hildegard im Rheingau ökonomisch hart. Doch in der klösterlichen Gemeinschaft fällt auch manches leichter.

Wir vermissen die Menschen“, sagt Schwester Philippa. Ein bemerkenswerter Satz einer Klosterfrau, die hinter hohen Mauern und in einer abgeschotteten Klausur lebt. Doch die Benediktinerinnen in Rüdesheim-Eibingen haben in den vergangenen Jahren viel dafür getan, ihre Abtei zum beliebten Ziel von Rheingauer Bürgern, auswärtigen Besuchern und religiösen Pilgern auf den Spuren der Heiligen Hildegard werden zu lassen. Ein Gäste- und Seminarhaus mit 25 Zimmern wurde angebaut, ein großzügiger Klosterladen errichtet, ein Klostercafé eröffnet. Neben dem Kloster wird gerade ein 450.000 Euro teurer Großparkplatz für fast 100 Autos und Busse angelegt, der durch Zuschüsse und Zuwendungen finanziert wird.

Oliver Bock Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wiesbaden. F.A.Z.



Doch so schnell wird er sich nicht füllen. Die Stadt hat in ihrer rigiden Art, während der Corona-Krise auswärtige Besucher und Gäste abzuweisen, sogar die Hinweisschilder zur Abtei mit blauem Plastik verhüllt. So als wäre der 1904 eröffnete Nachfolgebau des Eibinger Ur-Klosters nicht ohnehin von weitem sichtbar und nicht in jedem Navigationsgerät verzeichnet. An den Wochenenden wird sogar die Zufahrt zum Kloster kontrolliert, damit sich nicht zu viele an diesem spirituellen Ort versammeln.