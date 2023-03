In Zusammenarbeit mit US-Behörden wie dem FBI und der europäischen Polizeibehörde Europol haben das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden und die in Frankfurt sitzende Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) den weltweit größten Geldwäschedienst im Darknet abgeschaltet und in Deutschland die hier befindliche Serverinfrastruktur der Plattform beschlagnahmt. „ChipMixer“ war der weltweit umsatzstärkste Krypto-Mixer. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 wurden dort nach Angaben der Ermittler Kryptowerte in Höhe von 154.000 Bitcoin gewaschen, was 2,8 Milliarden Euro entspricht.

Anna-Sophia Lang Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Herr Zwiebel, was ist ein Krypto-Mixer?