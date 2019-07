Am 20. Juli 1944 stand Christian Fries bereit, mit einer Gruppe von Polizisten die Gestapo in Frankfurt zu entwaffnen, den örtlichen Rundfunksender zu besetzen und den Gauleiter festzunehmen. So hat es der zum Zeitpunkt des Umsturzversuches 48 Jahre alte Polizeikommissar nach dem Krieg berichtet. Die Aktion wurde abgebrochen, als bekannt wurde, dass das Attentat auf Hitler missglückt und das Unternehmen Walküre in Berlin ins Stocken geraten war.

Bis heute ist nicht ganz klar, welche umstürzlerischen Schritte in Frankfurt am Nachmittag des 20. Juli tatsächlich unternommen worden sind. Für die Besetzung des Hauptbahnhofs und des Rundfunksenders, von der in Peter Hoffmanns Standardwerk zum Widerstand die Rede ist, findet sich nirgends ein Beleg. Dass sie stattgefunden haben, muss als unwahrscheinlich gelten, denn Fries und die Mitglieder seiner Gruppe wurden nicht von der Verhaftungswelle erfasst, der die meisten Köpfe der Verschwörung zum Opfer fielen, deren Beteiligung für das Regime entweder offenkundig oder rasch zu ermitteln war.