Pflegereform : Wer vom Pflege-Zuschuss profitiert

Pflegeheime werden auch in Hessen von Jahr zu Jahr teurer. Neue Zuschüsse helfen, könnten jedoch schnell verpuffen, meinen Fachleute, die sich auch in der ­ambulanten Pflege von der Pflegereform mehr versprochen haben.

Im Durchschnitt 2122 Euro im Monat kostet Heimbewohner aktuell ein Platz in einem Pflegeheim in Hessen und damit 90 Euro (rund vier Prozent) mehr als ein Jahr zuvor, wie der Verband der Ersatzkassen (vdek) Hessen vorrechnet. Im Bundesvergleich liegt Hessen damit im Mittelfeld. Am teuersten ist ein Heimplatz in Nordrhein-Westfalen, am günstigsten in Sachsen.

Tatsächlich kostet ein Pflegeplatz aber mehr. Denn herausgerechnet ist bei dieser Summe der Anteil, den die Pflegeversicherung quasi als Teilkaskoversicherung abdeckt. Da die Beteiligung aber längst nicht ausreicht, bleibt ein hoher Eigenanteil, der von Jahr zu Jahr kontinuierlich ansteigt. Verbraucherschützer wie Gisela Rohmann, Referentin für Gesundheit und Pflege bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, fordern daher seit Langem, dass auch die Leistungen der Pflegekasse die tatsächliche Kostenentwicklung berücksichtigen.