Edelmetallhändler PIM : Wenn Gold plötzlich verschwindet

Ist Gold rentabler als es Aktien sind?

Wer Anfang der zweitausender Jahre Gold erworben hatte, mochte 2011 seinen Augen nicht trauen: Fast versiebenfacht hatte sich der Wert an der Börse. Danach ging es aber auch kräftig bergab. Nun sehen viele Verbraucher Gold eher als langfristige Anlage. Ob sich das wirklich lohnt, hat das Verbraucherportal Finanztip berechnet. Als Vergleich diente der MSCI World, ein Aktienindex, der die Wertentwicklung von 1600 Unternehmen in 23 Ländern bündelt. Das Ergebnis des Renditevergleichs: Es kommt auf den betrachteten Zeitraum an. Seit 1975 hat der jährliche Wertzuwachs bei Aktien 8,6Prozent betragen. In diesem Fall wäre der Zugewinn weitaus größer gewesen als bei dem Edelmetall. Betrachtet man dagegen nur die Jahre seit 2000, liegt wiederum Gold vorn. Bei dem Wertpapierdepot wären aus 10000 Euro in diesen Jahren nur 16.000 Euro geworden, bei Gold hingegen mehr als das Doppelte. In dem Jahrzehnt vor 2000 wiederum hätten Goldanleger kräftig Verlust gemacht, während das Aktiendepot auf 33.000 Euro zugelegt hätte. Auch die Preisstabilität hat Finanztip berechnet. Der Goldpreis schwankt demnach genauso stark nach oben und unten wie der von Wertpapieren. (fahe.)