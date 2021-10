BioNTech-Paar Türeci und Sahin : Wenn Wissenschaftler unfreiwillig zu Weltrettern werden

Es kommt selten vor, dass Wissenschaftler wie Helden empfangen werden. Ugur Sahin und Özlem Türeci, die mit ihrer Firma BioNTech den ersten und bislang wirksamsten Impfstoff gegen das Coronavirus schufen, sind im Literaturhaus Frankfurt auf ein dankbares Publikum getroffen. Ein Ehepaar, das das Rampenlicht nicht sucht, aber seine herausragende Rolle in dieser Pandemie akzeptiert hat. Wie Bilbo Beutlin aus „Herr der Ringe“ fühle er sich manchmal, gesteht Sahin, der sich viel lieber ganz der „schönen Wissenschaft“ widmen würde, aber nun zusammen mit seiner Frau zu unfreiwilligen Weltenrettern erkoren wurde.

Alles begann im Januar 2020 mit einem Artikel in der Fachzeitschrift Lancet über einen Virusausbruch in der chinesischen Stadt Wuhan, der Sahin so beschäftigte, dass er „ein bisschen zu rechnen“ begann. Seine Ergebnisse waren beunruhigend. Seine Frau erinnert sich, dass er sie beim Frühstück „wie immer in seiner analytisch-mathematischen Art“ von der realen Gefahr eine Pandemie überzeugt hätte, neu sei allerdings sein alarmierter Ton gewesen.

Der Aufsichtsrat von BioNTech zeigte sich zunächst widerständig, alle Ressourcen von einem Tag auf den anderen auf eine Lösung zu verwenden, für die das Problem noch gar nicht ausgemacht war. Aber Sahin gelang es binnen weniger Tage, nicht nur sein gesamtes Team sondern auch die Führungsriege auf den neuen Virusgegner einzuschwören. „Erst ein paar Mails mit wenigen Informationen, dann Reaktionen abwarten, dann erst ein Anruf“, schildert Sahin sein Vorgehen. Dass diese wohlbedachte Salami-Taktik zum Erfolg führte, entlockt ihm ein zufriedenes Lächeln.

Dass BioNTech dann binnen weniger Monate einen Impfstoff herstellen konnte, lag auch daran, dass man 20 verschiedene Kandidaten gleichzeitig ins Rennen schickte. Ausgerechnet der wirksamste von allen hätte es fast nicht in die große Doppel-Blind-Studie geschafft, weil die Daten wegen eines technischen Prozessfehlers nicht rechtzeitig vorlagen. „Die Türen des Flugzeugs waren schon zu“, vergleicht Sahin die Situation, aber er überzeugte einen Kollegen, den Kandidaten BNT162b2, heute bekannt als Comirnaty, doch noch „einsteigen“ zu lassen. „Ich habe einfach so lange geschwiegen, bis der andere eine Idee dazu hatte“, erzählt Sahin lächelnd.

Zusammen mit dem Pharmariesen Pfizer folgte dann eine großangelegte Studie mit fast 44 000 Probanden, auf deren Ergebnis das Ehepaar am Abend des 8. November 2020 zuhause ungeduldig wartete. Aufgeregt sei sie gewesen, schildert Türeci diese Stunden, unruhig, fast den Tränen nah. Dann kam der erlösende Anruf von Pfizer: „Es funktioniert, und es funktioniert fantastisch.“

„Da waren wir schon ein bisschen aus dem Häuschen“, entfährt es der sonst so beherrschten Wissenschaftlerin. Die schiefen Bilder, die dabei in den Köpfen ihrer Zuhörer aufgrund ihrer türkischen Abstammung entstehen könnten, wehrt Türeci jedoch mit einem feinen Satz ab: „Unsere Feier war nicht so orientalisch wie es unsere Herkunft nahelegt. Wir feiern mit Oolong Tee“.

Sie haben ihre Geschichte sicher schon Dutzende Male schildern müssen, aber besonders Sahin ist immer noch eine Ergriffenheit anzumerken, wenn er von der 90 Jahren alten Maggie Keenan spricht, die als erster Mensch nach der Zulassung von Comirnaty geimpft wurde. Wie in diesem Augenblick für ihn aus der Masse der Impflinge die einzelne Lebensgeschichte, die sich nun ändern könnte, herausragte und spürbar wurde.

Der amerikanische Journalist Joe Miller, der in Frankfurt für die Financial Times arbeitet, hat die Geschichte des Ehepaares und ihres Impfstoffs im Buch „Projekt Lightspeed“ aufgeschrieben. Ein wenig Privates habe er ihnen auch „aus der Nase gezogen“, wie Türeci zugibt. Doch das ist in der Welt dieser scheuen Wissenschaftler immer auch mit Arbeit verbunden: Etwa wie sich die beiden auf der Onkologie-Station des Krankenhauses in Homburg kennenlernten, er als medizinischer Tutor der angehenden Ärztin im Praktischen Jahr. Oder wenn die Rede von ihrem typischen Urlaubsgepäck ist: einem Drucker, einer Kaffeemaschine und zwei Monitore, „weil man damit um 30 Prozent effektiver arbeitet“ erläutert Sahin. Sport spiele aber auch eine wichtige Rolle im Urlaub, ergänzt Türeci, der gesunde Körper sei ja nun mal Voraussetzung für den gesunden Geist. Selbstdisziplin, Fleiss und Ausdauer – für Sahin und Türeci scheinen diese Tugenden keine Mühe zu bedeuten, sie sind Teil ihres Wesens.

Wenn der Mediziner Sahin von der Evolution des Virus spricht, dessen Fähigkeit zu Anpassung und Mutation ist die Neugier des Immunologen spürbar, diesen Veränderungen auf der Spur zu bleiben. Krebs ist der Gegner, mit dem das Ehepaar schon vor vielen Jahren den Kampf aufgenommen hat. Sie forschen an Antikörpern, die in der Lage sind, kranke von gesunden Zellen zu unterscheiden und zu zerstören. Geld dafür ist nun genug da, die Vision ist größer geworden, nun wollen sie den Krebs besiegen. Wie schreibt Miller im Vorwurf des Buches: „Dies ist nur ein erster Entwurf für die Annalen“.