Erwartungen an Haustier : Wenn der Hund zum Sofa passen muss

Wer sich einen Hund zulegen will, hat oft spezielle Erwartungen. Doch was, wenn das sehnlichst gewünscht Haustier anders aussieht oder sich anders verhält als erhofft?

Ein ums andere Mal hatte der Mann ein- und ausgeatmet, hatte seine Nase tief in das Fell der Hunde gesteckt, hatte nachgefühlt, ob sein Körper auf die Anwesenheit der Tiere reagiert. Das alles, um sicherzugehen, dass er als Allergiker auch garantiert nicht mit Niesen und Asthma auf das geplante neue Familienmitglied reagiert. Nach dem Besuch fuhr er mit seiner Familie nach Hause, um abschließend zu beraten. Später haben sie den Welpen mit nach Hause genommen.

Wer Hunde züchtet, die besonders für Tierhaarallergiker geeignet sein sollen, kann vermutlich von ähnlichen Erlebnissen berichten. Oder auch von jenen Kunden, die sich gerade während der Corona-Pandemie einen vierbeinigen Gefährten gewünscht haben. Nur, um nach dem Erwerb festzustellen, dass so ein Tier, zumal ein Welpe, durchaus herausfordernd sein kann.

Herausfordernde Hundehaltung

Michael Glebocki und Dorothée Arden züchten eine seltene Rasse, sogenannte Löwchen. Sie wurden in der Hochphase der Pandemie geradezu überhäuft mit Anfragen. Auch wenn „ein kleiner Löwe“ nicht ganz billig ist. „Zwischen 1800 und 2000 Euro kostet ein Welpe“, sagt die Züchterin. In der Regel verweisen sie Interessierte erst einmal auf die Warteliste. Das helfe, diejenigen herauszufiltern, die sich auch wirklich mit der Rasse, deren Bedürfnissen und Herausforderungen auseinandergesetzt hätten, sagen die beiden. Denn die Kunden müssten im Zweifel ein Jahr oder auch länger auf einen neuen Gefährten warten.

So handeln allerdings bei Weitem nicht alle Züchter, wie Veterinärmediziner Jan-Peter Bach vom Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) weiß. So habe die gestiegene Nachfrage seit Beginn der Pandemie kaum von seriösen Anbietern befriedigt werden können. Mit der Folge, dass beispielsweise Verkäufe aus dem illegalen Hundehandel und durch profitorientierte „Hundevermehrer“ merklich zugenommen haben, wie Bach sagt.

Hinzu komme dieser relativ neue Trend von Allergiker-freundlichen Hunden. So hoffen auch diejenigen, die bisher wegen möglicher allergischer Reaktionen verzichtet haben, sich endlich einen Vierbeiner zulegen zu können. Eine Entwicklung, die Bach durchaus kritisch sieht. „Für die häufig behaupteten hypoallergenen Eigenschaften vieler Kreuzungen und Designer-Dog-Rassen gibt es kaum eine wissenschaftliche Evidenz“, so der Veterinär. Das könne zu unglücklichen Situationen für Tierhalter und Hunde führen, wenn sich unrealistische Erwartungen an die hypoallergenen Eigenschaften von Hunden nicht erfüllten und Tiere wieder abgegeben werden müssten.

Zeit nehmen und nachdenken

Umso wichtiger sei es, finden Ardén und Glebocki, sich Zeit zu nehmen für so eine wichtige Entscheidung. Schließlich wollen sie nicht irgendjemanden für ihre freundlichen, menschenbezogenen und verträglichen Hunde. Sie wollen Menschen, die auch wirklich passen. Dass es für das Ehepaar, das sie jüngst auf ihrem Hof im Niddaer Ortsteil Wallernhausen besucht hat, nicht passte, war schnell klar. „Hm, wir haben uns schon einen Fahrradkorb gekauft“, sagten die Kunden, als sie die Löwchen das erste Mal live zu Gesicht bekamen. „Aber die sind ja viel größer, die passen da gar nicht rein“, stellten sie fest und haben auf den Kauf verzichtet. Für andere passt es dafür umso mehr. Es gebe auch Kunden, die eigens aus Luxemburg anreisen, um ihr Löwchen entgegenzunehmen.

Und auch das geschieht: Da die Tiere bis zu ihrem dritten Lebensjahr noch die Fellfarbe ändern, sei schwer zu sagen, welche endgültige Farbe die Tiere bekommen werden. In einigen Fällen habe es schon enttäuschte Besucher gegeben, die sich doch „eine etwas hellere Farbe gewünscht hätten“, wie es dann heißt. Da sie nun aber Tiere und keine Accessoires züchten, antworten die Züchter in diesen Fällen: „Wollen Sie, dass der Hund zu Ihnen oder zu Ihrem Sofa passt?“

Inzwischen weiß das Paar schon nach den ersten Telefonaten, ob Inter­essent und Tier harmonieren oder nicht. Im Zweifel nehmen ihnen die Hunde diese Arbeit ab, „denn die ­zeigen ganz genau, wenn sie sich für einen Menschen nicht interessieren“, so Ardén. Doch wenn es passt, dann ist die große Liebe programmiert. Ihnen komme es nicht darauf an, ob der neue Besitzer einen riesigen Garten habe. Denn die Tiere seien ohnehin eher als „Schoßhund und Wärmflasche gezüchtet worden“, sagt Glebocki und lacht.

Auswirkung der Energiekrise abwarten

Ardén und Glebocki, die zusammen auch die Kleinkunstbühne „Fresche Keller“ im Ortsteil Wallernhausen betreiben, sind in jedem Fall froh, den „Corona-Irrsinn“ einstweilen hinter sich zu haben. Viele hätten sich gerade in der aufreibenden Anfangszeit der Pandemie überlegt, dass sie nicht mehr so allein wären, wenn sie einen vierbeinigen Gefährten im Haus hätten. „Ich bin gerade im Homeoffice“ hätte sie dann immer wieder zu hören bekommen, sagt Ardén. Auf die Frage, was passiert, wenn die Homeoffice-Möglichkeit wieder gestrichen würde, seien viele eine Antwort schuldig geblieben. In der Regel meldeten sich derlei Anrufer nach kritischen Nachfragen ohnehin nicht mehr. „Die suchen sich einfach einen anderen Züchter“, vermutet Ardén.

Doch nach Corona ist vor der Energiekrise, wie der Tiermediziner Bach weiß. Denn aktuell erwarten die Züchter im VDH laut einer Umfrage infolge der wirtschaftlichen Entwicklung einen Rückgang bei der Nachfrage nach Welpen. Ob das auch zur Folge habe, dass bereits gekaufte Hunde wieder zurückgebracht werden oder ins Tierheim abgeschoben werden, bleibt demnach abzuwarten.