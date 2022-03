Lachs wie bei Rosa : Warum der Sohn in der Kita besser isst als zuhause

Es war ein harmonischer Abend, an dem der fünf Jahre alte Sohn plötzlich für Missstimmung sorgte. „Das schmeckt nicht wie bei Rosa“, sagte er, so klar in seinem Urteil, wie nur ein Kind sein kann. Dabei hatten wir das Gericht sogar eigens für ihn nachgekocht, nach dem Rezept von Rosa Helfrich, der Köchin in seiner Oberurseler Kindertagesstätte. Nudeln in Lachs-Sahne-Soße, so wie es in der Kita auf den Tisch kommt: Lachsfilet, zwei Stangen Porree, Butter, Mehl, Gemüsefond, Schlagsahne, Zitronensaft und etwas Pfeffer – wie im Rezept.

Wir hatten die Rechnung aber ohne den Wirt oder vielmehr den kleinen Gourmetkönig am Abendbrottisch gemacht, der nicht immer so gut isst, wie wir uns das wünschen – welches Kind tut das schon? Allerdings waren wir offenbar ungenau: Denn Helfrich verwendet mittlerweile weiße Bandnudeln, während wir die grünen Spinatbandnudeln gekauft hatten, wie es noch im Rezept ihres kleinen Kochbüchleins „Rosas Kochwelt“ steht. „Ist ja eklig“, sagte der Sohn. Und ich dachte nur, was echte Meisterfälscher längst verinnerlicht haben: Ein Plagiat muss perfekt sein, sonst taugt es nichts. Beltracchi lässt grüßen.

Erste Lektion: Solche Feinheiten wie die Farbe der Nudeln können entscheidend sein. Oder die Form. Oder ein Pfefferkörnchen, das sich in die Soße verirrt hat. Vielleicht aber gibt es auch eine Art ewiges Geheimnis für die perfekte Kita-Kind-Küche. Und wer sollte es besser kennen als Rosa Helfrich? Ihr Vorname fällt bei uns zu Hause jedenfalls öfter. „Das schmeckt nicht wie bei Rosa“ oder „Das von Rosa ist besser“ sind solche Sätze, die dazu geführt haben, dass wir ihr nach einiger Zeit übermenschliche Fähigkeiten zugeschrieben haben – ohne sie persönlich zu kennen. Grund genug, sie einmal kennenzulernen und ihr das Geheimnis immerwährender Küchenfreude zu entlocken.

Erfolgsrezept: Dampfnudeln

Wir treffen uns nach ihrer Schicht in der Kita-Küche. „Ich koche mit Liebe“, sagt Helfrich. Dass muss sie auch, denn die gelernte Schneiderin mit schlesischen Wurzeln tut das seit 30 Jahren, seit ihre beiden Söhne in dieselbe Kita gegangen sind. Diese sind heute 36 und 34, doch die Mutter, die in diesem Jahr 58 Jahre alt wird, ist der Kita treu geblieben. Fünf Tage die Woche bekocht sie gemeinsam mit einer Küchenhilfe Dutzende Kinder und auch die Erzieher. Wenn man sie nach ihrem Erfolgsrezept fragt, dem Küchenbestseller, der die Kinder und die kulinarischen Moden generationsübergreifend überdauert, nennt sie spontan Dampfnudeln, den Hefekloß mit Vanillesoße. „Das bereite ich seit dem ersten Tag zu“, sagt sie.

Nicht jedes Rezept währt so lange. Burger hat sie beispielsweise wieder aus ihrem Speiseplan entfernt. Zu kompliziert beim Essen, sagt sie. Helfrich erfindet die Küche nicht neu, sie kocht Klassiker der Hausmannskost, die sich kindgerecht verändern lassen. Das ist die zweite Lektion: „Ich vereinfache die Rezepte, die ich kenne“, sagt die ungelernte Köchin, die über ihren alten Beruf, die Schneiderei, sagt, dieser könne die Freude des Kochens nicht aufwiegen. Ihr Rezept für Königsberger Klopse könnte auch in einem Erwachsenenkochbuch stehen, mit einer kleinen Ausnahme: Statt der bei Kindern tendenziell unbeliebten Kapern würfelt sie Gewürzgurken klein, das käme aus Erfahrung besser an.