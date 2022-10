20.000 Anwohner betroffen : Große Weltkriegsbombe nahe Frankfurter Messe gefunden

Bei Bauarbeiten in Bockenheim auf dem Gelände des Rebstockparks ist am Montagmittag eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Noch ist unklar, ob sie entschärft werden kann oder kontrolliert gesprengt werden muss. Rund 20.000 Anwohner müssen dann ihre Wohnungen und Büros verlassen.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Bauart und Zustand der großen amerikanischen Fliegerbombe machen einen längeren Einsatz des Kampfmittelräumdienstes des Landes Hessen notwendig, teilte die Stadt mit. Erst Vorarbeiten würden zeigen, wie der Blindgänger unschädlich gemacht werden könne. Ein relativ großer Evakuierungsbereich von 1000 Metern Radius um den Fundort der Bombe in der Angelika-Machinek-Straße wurde festgelegt. Betroffen sind nach Angaben der Stadt rund 20.000 Anwohner, die den Sperrbereich am Mittwoch bis 9 Uhr morgens verlassen haben müssen. Zu dem Zeitpunkt wird der ÖPNV in und aus dem Bereich eingestellt. Im Sperrbereich liegt außerdem mit der A 648 eine der Hauptautobahnen.

Die Feuerwehr stellt eine interaktive Karte bereit, mit deren Hilfe Anwohner prüfen können, ob sie von der Evakuierung betroffen sind. Wer keinen anderen Aufenthaltsort findet, kann sich in der Ballsporthalle – frühere Fraport-Arena – einfinden. Sie wird am Mittwoch von acht Uhr an geöffnet sein.

Die Feuerwehr koordiniert Transporthilfe für eingeschränkt gehfähige Personen. Wer Hilfe benötigt, sollte sich online registrieren unter fwffm.info/transport oder telefonisch beim eingerichteten Bürgertelefon unter 069/212-111 melden. Die Hotline ist am Dienstag, 11. Oktober, von 8-20 Uhr besetzt, am Mittwoch von 6 Uhr an. Polizei und Stadtpolizei werden am Mittwochmorgen um 9 Uhr kontrollieren, ob der Bereich vollständig geräumt worden ist. Wann die eigentlichen Entschärfungsarbeiten des Kampfmittelräumdienstes beginnen können und wie lange diese dauern werden, könne derzeit noch nicht gesagt werden, teilte die Stadt mit.