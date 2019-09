Entschärfung am Donnerstag : Weltkriegsbombe nahe Brücke in Frankfurt entdeckt

Bauarbeiter haben in Frankfurt abermals eine Weltkriegsbombe gefunden. Der Blindgänger liegt im Stadtteil Riederwald an der Lahmeyerbrücke in der Nähe der Hanauer Landstraße. Er soll am Donnerstag im Verlauf des Abends entschärft werden.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Wie die Frankfurter Feuerwehr auf dem Kurznachrichtenkanal Twitter mitteilt, ist die Fliegerbombe abgesichert und befindet sich in einer stabilen Lage. Um den Zeitplan für die Entschärfung einhalten zu können, müssen Anlieger das Gebiet rund um den Fundort bis Donnerstag, 18 Uhr, verlassen haben.

Die Bombe ist etwa 50 Kilogramm schwer. Das Gebiet soll im Umkreis von 500 Metern rund um die Fundstelle geräumt werden. Nähere Einzelheiten wollen Polizei und Feuerwehr im Tagesverlauf bekannt geben. Wie es weiter heißt, soll die Fliegerbombe bis 23 Uhr entschärft werden. Die Feuerwehr ruft die Anlieger dazu auf, sich selbst über den Fortgang der Dinge zu informieren.

Zuletzt war im Juli im Ostend eine Fliegerbombe gefunden worden. Seinerzeit hatte es etwas länger als erhofft gedauert, das Sperrgebiet zu evakuieren. Die Entschärfung ging aber flott vonstatten.