Komponist : Welche Oper einst Engelbert Humperdinck am Main schrieb

Tag für Tag geht Leonie Brose an der Gedenktafel vorbei, die an der opulenten Neorenaissance-Fassade ihres Wohnhauses hängt. Über dem Eingang des repräsentativen Gebäudes prangt ein ovales Fenster, ein sogenanntes Ochsenauge. Dar­über bleibt der Blick an symmetrisch gegliederten Erkern, Bögen und Gesimsen hängen. „Engelbert Humperdinck komponierte in diesem Hause in den Jahren 1891 bis 1892 die Oper ‚Hänsel und Gretel‘“ steht auf der Metalltafel.

Brose hat den Satz schon oft gelesen. Dass das berühmte Bühnenwerk jedoch in genau den Räumen der vierten Etage an der Scheffelstraße 1 entstanden ist, die sie seit anderthalb Jahren bewohnt, beeindruckt die junge Marktforscherin tief. Dann erinnert sie sich an die Feststellung einer Freundin beim Einzug und nickt: „Diese Räume haben eine harmonische Energie.“