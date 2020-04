Anstieg im Land um 2,6 Prozent : Welche hessische Großstadt die wenigsten Corona-Fälle hat

193 bestätigte Coronavirus-Infektionen mehr als am Mittwoch meldet das Hessische Sozialministerium. Wie sich aus dem neuen Bulletin ergibt, sind bisher 7639 Infektionen bestätigt und von den Gesundheitsämtern worden. Über Nacht hat sich die Zahl dieser Fälle um 2,6 Prozent erhöht. 13 Todesfälle sind hinzugekommen. Nunmehr sind alles in allem 288 Corona-Opfer zu beklagen. Doch hat sich durch die Pandemie nach Angaben des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen die Sterblichkeit nicht erhöht.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Aus der Statistik der bestätigten Infektionen ragt die Stadt Offenbach positiv heraus. Ganze 74 Fälle sind gemeldet. Der Landkreis Offenbach kommt dagegen auf 414 und Frankfurt auf 1152. 151 davon sind in der Mainmetropole laut Bulletin in den vergangenen sieben Tagen gemeldet worden, in Offenbach dagegen nur 12. An zweiter Stelle hinter Frankfurt liegt der Main-Kinzig-Kreis in dieser Rangliste mit 89 bestätigten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen. Insgesamt sind für diesen Kreis mit Hanau als größter Stadt bisher 537 Infektionen registriert, mehr als in jedem anderem Landkreis in Hessen. Allerdings ist er auch der bevölkerungsreichste Kreis in diesem Bundesland. Der Odenwaldkreis, der nicht einmal ein Viertel so viele Einwohner hat, kommt auf 304 Infektionen.

5400 Patienten in Hessen genesen

Derweil sorgt überregional die Nachricht einer gesunkenen Zahl von Corona-Tests für Aufsehen. Nach rund 400.000 in Woche vom 30. März bis 5. April lag sie zuletzt nur bei 320.000. Diesen Rückgang führt das in der Seuchenbekämpfung federführende Robert-Koch-Institut auf die Osterfeiertage zurück, wobei etwa in Hessen auch an Ostern sich Patienten unter bestimmten Bedingungen testen lassen konnten. Ein weiterer Grund für den Rückgang sei die sinkende Zahl an Infizierten. Zudem reisten weniger Leute aus Risikogebieten ein als noch vor einigen Wochen, heißt es.

Zuvor hatte das Robert-Koch-Institut mit Stand Mitternacht über 7593 bisher bestätigte Coronavirus-Infektionen in Hessen berichtet. Das waren 213 mehr als am Mittwoch. Allerdings teilte das Sozialministerium am Mittwoch Nachmittag mit Stand 10.30 Uhr, es seien seit Beginn der Aufzeichnungen am 2. März insgesamt 7446 Infektionen verzeichnet worden. Die Zahl der Corona-Opfer stieg laut RKI zum Donnerstag um 21 auf 286, das Ministerium hatte zuvor von 275 gesprochen. Wie sich aus den Daten des Instituts weiter ergibt, gelten mittlerweile etwa 5400 Patienten in Hessen als genesen, rund 200 mehr als am Mittwoch.

Die Corona-Pandemie hat in Hessen bisher nicht zu einem Gesamtanstieg der Sterbefälle geführt. „Wir sehen, dass die Sterbezahlen im unteren normalen Bereich eines milden Winters liegen“, sagte Helmut Uphoff, Leiter der Infektionsepidemiologie des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur.

Dessen ungeachtet ist der Odenwald besonders gebeutelt wegen der Pandemie. Er hat mit weniger als 100.000 Menschen die wenigsten Einwohner der hessischen Landkreise, aber die meisten Corona-Opfer zu beklagen.

Das Sozialministerium veröffentlicht täglich eine detaillierte Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des Robert-Koch-Instituts und des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Das Landesamt verfügt somit bisher über etwas neuere Zahlen als das RKI.

Allerdings hat es vor Wochenfrist mitgeteilt, ein neues Auswertungstool des RKI zu übernehmen. Dadurch sollte es keine Abweichungen bei den Daten mehr geben.