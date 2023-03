Weißwein aus Condrieu : Das Aromen-Wunder von der Rhône

Condrieu ist ein Dorf. Kein winziges Dorf, aber mit seinen kaum 4000 Einwohnern auch nicht mehr als ein idyllisches Nest, das sich ein bisschen verschlafen am westlichen Ufer der Rhône an die Ausläufer des französischen Zen­tralmassivs schmiegt. Bis zur nächsten Stadt Vienne sind es Richtung Norden etwa elf Kilometer, bis Lyon gut 44 Kilometer. Wer sich nicht für Wein interessiert, der rauscht auf der nahen Autobahn 7 wahrscheinlich achtlos vorüber. Doch in der Welt des Weins ist Condrieu eine Nummer. Wie so viele kleine Weinbau-Gemeinden – von Barolo und Montalcino über Meursault und Châteauneuf-du-Pape bis Bernkastel-Kues und Kiedrich – hat es auch dieser schon im 3. Jahrhundert vor Christi gegründete Ort zu weltweiter Beachtung und Berühmtheit gebracht.

Der Name Condrieu steht – seit Anfang der Achtzigerjahre mit steigender internationaler Anerkennung – für große, aromenstarke, komplexe Weißweine, die ausschließlich aus der Viognier-Traube gekeltert werden. Zu der kleinen AOC Condrieu, also dem geschützten Herkunftsgebiet, zählen sechs weitere umliegende Gemeinden. Etwa 90 Winzer bewirtschaften die etwa 200 Hektar Rebfläche mit außergewöhnlich steilen Terrassenlagen entlang der Rhône. Berühmt sind die Weine vor allem wegen ihrer unverwechselbaren Aromatik: Das mächtige Bukett ist von frischen Früchten, in erster Linie Aprikose und Pfirsich, sowie blumigen, insbesondere Veilchen-Noten geprägt. Am Gaumen hinterlässt Condrieu im Idealfall einen unerhört üppigen, runden und vollmundigen Eindruck.

Ein solcher Idealfall ist der Tropfen von Michel Tardieu, der als einer der besten Weinmacher Frankreichs gilt. Er bringt auch Weine aus anderen Rhône-AOCs und aus der Provence auf die Flasche und ist bekannt für seinen von Tiefe und Komplexität geprägten Stil. In seinem Condrieu findet das einen perfekten Ausdruck: Es ist ein Wein mit enorm intensiver, hocharomatischer Nase und kaum zu übertreffender Fruchtigkeit, Mineralität und Fülle am Gaumen. Ein wunderbarer Begleiter für Fisch und Gemüse sowie asiatische Gerichte.

Wie alle Weine aus dem Condrieu ist auch dieser Tropfen nicht gerade günstig, aber für einen besonderen Anlass eine beeindruckende und noch dazu nicht alltägliche Wahl. Zu bekommen ist der Condrieu von Michel Tardieu bei www.gute-weine.de und www.moevenpick-wein.de für knapp 50 Euro je Flasche.