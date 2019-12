Lukrative Adventszeit : Wie rentabel ist ein Weihnachtsmarkt?

Aktualisiert am

Standhaft: Klaus Müller verkauft seit 41 Jahren selbstgemachtes Holzspielzeug auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt. Bild: Maximilian von Lachner

Vier Wochen auf dem Weihnachtsmarkt und dann ab in den Süden – so stellt man sich das Geschäft der Händler vor. Aber in die Karibik fliegt nur noch einer.