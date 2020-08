Weihnachtsmärkte und Corona : Die letzte Chance für Schausteller?

Vor gut sieben Monaten, am Abend des 23. Dezember, haben im Rhein-Main-Gebiet viele Schausteller zum letzten Mal richtig Kasse gemacht. Anschließend wurden die Stände eingelagert und ebenso wie die Fahrgeschäfte meist bis heute nicht mehr hervorgeholt, weil in Corona-Zeiten alle Volksfeste abgesagt wurden. Nach dem durch Pandemie und Lockdown verursachten „kompletten Einnahmeausfall“ müsse es zum Jahresende unbedingt wieder Advents- und Weihnachtsmärkte geben, sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Schaustellerbundes in Berlin, Frank Hakelberg, der F.A.Z., was mit den entsprechenden Konzepten durchaus möglich sei.

Noch tun sich die Verantwortlichen in den Städten allerdings schwer damit, Standbetreibern eine feste Zusage zu machen. Alle warten auf die nächsten Corona-Verordnungen, mit denen bis Ende August gerechnet wird. Ansonsten ist viel von „Entzerrung“ die Rede. Märkten soll mehr Platz gewährt werden. In Mainz spricht man davon, die ganze Innenstadt in eine „Christmas-Town“ zu verwandeln.