Gottesdienst an Heiligabend : So hört sich eine gute Predigt an

Ein bisschen gespannt darauf, wie viele kommen, ist Charlotte Eisenberg schon. Seit August 2019 ist sie Pfarrerin der evangelischen Regenbogengemeinde im Frankfurter Stadtteil Sossenheim und hat hier deshalb erst ein „richtiges“ Weihnachtsfest gefeiert. Dann kam Corona mit Online-Gottesdienst und offener Kirche ohne Feier. Diesmal gibt es wieder das volle Programm. Was auch heißt, dass an Heiligabend mit der Christvesper um 18 Uhr und der Christmette um 22 Uhr zwei Gottesdienste auf sie warten. Und anders als beim Krippenspiel am Nachmittag, das eine volle Kirche garantiert, möchten die Gemeindemitglieder dann hören, was sie zu Weihnachten zu sagen hat.

Wie bereitet man sich auf eine Predigt vor? „Meist kommen mir Ideen, wenn ich andere Sachen lese“, sagt die 41 Jahre alte Theologin. Es gebe vieles, was sie inspirieren könne. „Eine Werbung vielleicht oder ein Lied, dessen Text mir bewusst wird.“ Die Predigtlehre, Homiletik genannt, ist eine theologische Fachdisziplin. Seit jeher gibt es Predigthilfen für Pfarrer. Auch heute noch können sie auf Bücher mit komplett vorgeschriebenen Predigten für die Bibelstelle zurückgreifen, die nach der sogenannten Perikopenordnung für den jeweiligen Sonntag vorgesehen ist. Falls die Zeit für die Vorbereitung zu knapp war.