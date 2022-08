Wasserknappheit im Taunus : Sattes Grün für Golfspieler

Wenn die Kronberger Golfer zum Abschlag ausholen, stehen sie auf saftigem, grünem Gras. Auch beim Putten müssen sie sich nicht über vertrockneten Rasen bewegen, denn diese Teile des Golfplatzes am Kronberger Schloss sind in den vergangenen Wochen bewässert worden.

Ein schlechtes Gewissen müssen die Spieler dabei nicht haben, obwohl in Kronberg das Leitungswasser knapp wird – so knapp, dass die Stadtverwaltung ihre Trinkwasserampel schon vor mehr als zwei Wochen auf Rot gestellt hat, um zum Wassersparen aufzurufen. Denn das Wasser, mit dem der Golf- und Landclub seinen Rasen bewässert, stammt nicht aus der Wasserleitung, wie Markus Erdmann, der Clubmanager, erläutert. Grundwasser wird nach seinen Worten allerdings auch nicht verwendet.

Vielmehr beziehen die Gärtner das Wasser aus einer „Schürfung“ – einer gefassten Quelle. Die Schürfrechte gehören zum Schloss, in dessen Park der Golfplatz liegt. Der Club zahlt Geld für das Wasser aus der Schürfung an den Eigentümer des Schlosses, die Hessische Hausstiftung, welche die Besitzungen der adeligen Familie von Hessen verwaltet. Die Schürfung ist „sehr ergiebig“, wie Erdmann sagt. Sie gibt auch nach Wochen der Trockenheit noch Wasser, das der Club in einem Reservoir sammelt.

Allerdings bewässern die Gärtner den Platz während der derzeitigen Trockenphase nicht so wie sonst, sondern gehen mit dem auf dem Schlossgrundstück gewonnenen Nass sparsam um. Beregnet werden nur noch die Abschläge und die Greens, wie Erdmann sagt. Nach Angaben von Andrea Kabuth, die dem Vorstand des Clubs angehört, werden derzeit lediglich fünf Prozent der Gesamtfläche beregnet.

Die ausgedehnten Flächen dazwischen, von den Golfern Fairways genannt, erhalten kein Wasser mehr. So brauchen die Gärtner nach den Worten des Managers nur noch ein Viertel der sonst verwendeten Wassermenge. Auf den Fairways wird das Gras nicht so kurz gemäht wie auf dem Green, so dass die Halme auch ohne Bewässerung durchhalten. Anders ist es auf den Greens, wo sich die Spieler mit ihrem Ball in Feinarbeit dem Loch nähern. Dort wird das Gras so kurz gehalten, dass es ohne Wasser verdorrte und dann neu eingesät werden müsste.

Zurzeit wird nach Erdmanns Worten ausschließlich Wasser aus der Schürfung des Schlosses verwendet. In Zeiten ohne Wassermangel, wenn auch die Fairways beregnet werden, wird je zur Hälfte Leitungswasser und Wasser aus der Schürfung genutzt. Wie der Clubmanager sagte, plant der Club, einen Teich zu bauen. Dann würde er über ein noch größeres Reservoir verfügen und könnte Regenwasser sammeln, um es nach und nach für die Bewässerung zu verwenden.

Nach den Worten von Kabuth ist der Golfplatz die größte zusammenhängende unversiegelte Fläche im Stadtgebiet, auf der bei Starkregen deshalb viel Oberflächenwasser zusammenkommt. Das Genehmigungsverfahren für den Speicherteich steht kurz vor dem Abschluss, wie Kabuth sagt. Sie hebt hervor, der Golfclub halte sich an die Vorgaben der in Kronberg auf Rot gesetzten Wasserampel und stimme sich mit der Stadt eng ab, was die nachhaltige Nutzung von Wasser angehe.

Gegen Kritik in sogenannten sozialen Medien nimmt der Erste Stadtrat Robert Siedler (parteilos) die Golfer in Schutz. Die Schwierigkeiten mit der Wasserknappheit seien nicht durch den Golfclub und der Nutzung der eigenen Schürfung entstanden, deren Nutzung an strenge Auflagen gebunden sei. In anderen Zeiten beziehe der Golfclub zwar Wasser von der Stadt, allerdings nicht in großen Mengen. Der Verein verbrauche in einem Jahr nicht einmal so viel Leitungswasser wie die ganze Stadt an zwei Tagen. Diese Wasserlieferung sei in einem Vertrag zwischen Stadt und Club geregelt.

Ansonsten mahnen der Stadtrat und Bürgermeister Christoph König (SPD) die Einwohner zum sparsamen Umgang mit Leitungswasser. Bei der derzeitigen Trockenheit sei es notwendig, „den Frischwasserverbrauch auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren, um die Wasserversorgung nicht zu gefährden“.

Um das augenfällig zu machen, hat die Stadt vor drei Jahren die Wasserampel eingeführt. „Wir haben kein Versorgungs-, sondern ein Verbrauchsproblem“, hebt König hervor. Selbst außerhalb von Hitzephasen sei der Pro-Kopf-Verbrauch in Kronberg um ein Viertel höher als im Durchschnitt Deutschlands. In Zeiten von Hitze und Trockenheit steige der Verbrauch in Kronberg sprunghaft an – von 3000 auf 4000 Kubikmeter am Tag. Ein großer Teil des zusätzlichen gezapften Leitungswassers werde benutzt, um Beete und Rasenflächen zu gießen.

Die Bewässerung müsse bei gelber oder roter Wasserampel unbedingt verringert oder ganz unterlassen werden, fordert Siedler. „Ein brauner Rasen sieht sicher nicht schön aus, aber er erholt sich wieder. Er muss nicht bewässert werden.“ Die Trinkwasserampel zeigt schon eine erfreuliche Wirkung, wie der Bürgermeister feststellt. Ohne sie seien in Kronberg in Trockenzeiten schon weit mehr als 4000 Kubikmeter am Tag verbraucht worden.

In der Nachbarstadt Oberursel hat man ebenfalls gute Erfahrung mit der Trinkwasserampel gemacht, die es dort seit dem Jahr 2020 gibt. Die Stadtwerke registrieren, dass trotz der Hitze nur wenig mehr Leitungswasser verbraucht wird als in einem durchschnittlichen Jahr – und das, obwohl die Ampel in Oberursel nur auf Gelb steht und noch nicht auf Rot.