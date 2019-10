Reiche Ernte im Wald : Was man beim Pilzesammeln beachten sollte

Pilzsammler können in diesen Wochen reiche Beute machen. Berater Dieter Gewalt sortiert trotzdem vieles aus, was ihm vorgelegt wird und erklärt, worauf es wirklich ankommt.

Morgen wird Dieter Gewalt wohl wieder Überstunden machen müssen. So wie an den beiden vergangenen Wochenenden. „Als ich um 17 Uhr in den Raum kam, wartete da schon ein gutes Dutzend Sammler“, berichtet Gewalt, der seit Mitte September jeden Sonntag von 17 bis 20 Uhr im städtischen Gesundheitsamt als Sachverständiger die Funde von Pilzfreunden begutachtet. „Letzten Sonntag waren wir erst nach 22 Uhr fertig, so einen Andrang habe ich in all den Jahren noch nie erlebt“, sagt Gewalt, der seit 1985 als Pilzeperte arbeitet und seit mehr als zehn Jahren für das Gesundheitsamt tätig ist. Und jetzt hätten auch alle, die seinen Rat suchten, volle Körbe, das sei sonst nicht üblich.

Zu Beginn der Saison im September etwa gab es kaum etwas zu sammeln und zu prüfen. Bei einer Pilzexkursion im Stadtwald, zu dem das Gesundheitsamt eingeladen hatte, waren die Plätze schnell vergeben. Viele Teilnehmer kamen mit Körben und Taschen. „Ich fürchte, das wird eine Enttäuschung“, sagte Gewalt seinerzeit zur Begrüßung. Und als er das erste Mal im Wald anhielt, um nach Pilzen zu schauen, blickten die Naturfreunde in der Gruppe ratlos um sich. Nur der Experte konnte zwischen Buchenblättern ein einsames Exemplar ausmachen, dessen braunes Hütchen etwas kleiner als eine halbe Erbse war. Die Aussicht auf Omelette, Pasta oder Risotto mit Selbstgesammeltem war schnell dahin.