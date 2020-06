Häusliche Gewalt : Die Schläge im Leben anderer

Wenn sie aus der Nachbarwohnung wüste Beschimpfungen hört, ist sie beruhigt. Bleibt es auf der anderen Seite der Wand hingegen längere Zeit ruhig, wird sie nervös. Dann lauscht sie in die ungewohnte Stille hinein und hofft auf ein Lebenszeichen ihrer Nachbarin. Wer nicht mehr schreit, zetert und kämpft, hat schon verloren. Vielleicht sogar sein Leben. Romina Wagendorf, die eigentlich anders heißt und nicht erkannt werden will, lebt Tür an Tür mit einem Paar, das nahezu täglich aneinandergerät. Oft verbal. Manchmal aber auch körperlich. Dann verprügelt der Mann seine Freundin. Und Wagendorf hört zu. Unfreiwillig. Seit Juli vorigen Jahres lebt sie in der Dreizimmerwohnung. „Wenn ich Geräusche wie Schlagen, Fallen oder Poltern höre, rufe ich die Polizei“, sagt sie. Allein in den vergangenen drei Monaten sei das zweimal vorgekommen.

An den jüngsten Polizeieinsatz denkt Wagendorf nur ungern zurück. Dem prügelnden Ehemann sei es zu einfach gemacht worden, sich aus der Situation herauszuwinden. Sie habe den Eindruck gehabt, dass der Polizist mit dem Mann einen netten Plausch gehalten habe, statt ihn zum Sachverhalt zu befragen. Die Ängste der Frau seien nicht richtig gedeutet, sie als Zeugin nie angehört worden. Sie wirft den Beamten vor, in diesem konkreten Fall die Fehlentscheidung getroffen zu haben, den Mann wieder in die Wohnung zu lassen.